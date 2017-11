Setor produtivo aguarda com expectativa visita do presidente Michel Temer a RO

Compartilhar





















Fecomércio-RO e Fiero aguardam Ordem de Serviço para a construção dos Elos e do alfandegamento do aeroporto Jorge Teixeira

A Federação das Indústrias de Rondônia e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO) , ao lado de outras entidades representantes do setor produtivo trabalham conjuntamente pela melhoria da infraestrutura logística e aguardam com expectativa a visita do presidente Michel Temer ao Estado, nesta quinta-feira 23.11, esperando que ele possa anunciar alguma medida que beneficie o segmento produtivo local. A agenda de Temer, por enquanto prevê apenas a inauguração do Hospital do Câncer da Amazônia, em Porto Velho.

A expectativa é, sobretudo, pela possibilidade do anúncio da Ordem de Serviço para a construção dos dois elos e do alfandegamento do aeroporto internacional de Porto Velho. As duas entidades subscreveram e enviaram uma Carta à Presidência solicitando a liberação da ordem de serviço para essas duas obras.

O ELO é um sistema de conectores climatizados projetado para fazer a interligação ao nível do solo entre salas de embarque e desembarque e aeronaves, permitindo que os passageiros, inclusive os deficientes ou com mobilidade reduzida, transitem ao mesmo tempo, com conforto, segurança e acessibilidade, ao entrar ou sair dos aviões.

Já o alfandegamento do terminal de passageiros é um requisito importantíssimo para a internacionalização efetiva do aeroporto. Atualmente, o aeroporto Jorge Teixeira de Oliveira não opera voos internacionais, por falta de estruturas exigidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Receita Federal.

A deputada Marinha Raupp, que é vice-presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal, vem lutando desde 2013 pela construção dos ELO´s no aeroporto da capital. Ela fará parte da comitiva que acompanhará o presidente Temer ao Estado e fará a articulação política para possibilitar o anúncio das obras do aeroporto aos representantes da Fecomércio-RO e Fiero.

Segundo o presidente da Fecomércio-RO, Raniery Coelho, o alfandegamento e a construção dos ELO´s são reivindicadas há vários anos pelo setor produtivo para o bem da economia do Estado. “A internacionalização efetiva do aeroporto Jorge Teixeira vai incrementar não somente o comércio rondoniense com os países andinos e com o resto do Brasil, mas também a indústria turística do Estado”, ressaltou.

Já o presidente da Fiero, Marcelo Thomé, recebeu a visita da deputada Marinha Raupp há 15 dias e deixou claro para ela que a economia rondoniense está em expansão e a falta de um aeroporto dotado de condições para operar internacionalmente tem criado óbices substanciais para o estabelecimento de um intercâmbio nas mais diversas áreas da economia. “Todo o setor produtivo sairá fortalecido com a internacionalização do Jorge Teixeira”, definiu.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo