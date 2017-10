Seul detecta preparação de Coreia do Norte para novo teste de mísseis

Compartilhar





















Temor foi intensificado após as últimas declarações do chanceler norte-coreano que disse que Kim Jong-un pode tomar medidas sem precedentes em resposta às palavras de Donald Trump

A Coreia do Norte retirou vários mísseis balísticos intercontinentais de uma fábrica militar situada em Pyongyang. Isto pode indicar a preparação para um teste de uma ogiva termonuclear no oceano Pacífico, informa o jornal sul-coreano Dong-a Ilbo.

Segundo a publicação, citando fontes na administração do presidente sul-coreano, vários mísseis foram retirados do Instituto de Armamentos de Pyongyang. Se trata da fábrica onde foram produzidos os mísseis Hwasong testados anteriormente.

O jornal liga esta ação às últimas declarações do chanceler norte-coreano, que mais cedo havia dito que Kim Jong-un pode tomar medidas sem precedentes em resposta às palavras de Donald Trump, inclusive testar uma ogiva termonuclear no oceano Pacífico.

“Há que verificar se a retirada destes mísseis não está ligada a provocações adicionais”, cita o jornal a fonte anônima na administração.

Como foi informado antes, a Coreia do Sul considera que Pyongyang pode realizar mais um teste de míssil ou nuclear por ocasião do aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia, celebrado em 10 de outubro. Com informações do Sputnik.

Fonte: noticiasaominuto.com.br