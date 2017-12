Sicoob Credisul reinaugura agência de Cuiabá

Compartilhar





















São 1.070 metros quadrados localizados em uma área nobre da capital cuiabana que proporcionarão maior comodidade e conforto aos cooperados, e maior privacidade para fazer negócios

A Sicooob Credisul reinaugura na próxima quarta-feira, 13/12, às 19h30, sua nova agência em Cuiabá, com a presença de convidados, autoridades e imprensa. A cooperativa deixou o seu antigo endereço na Barão do Melgaço, no Centro, para se sediar na Rua Mascarenhas de Moraes, 345, em frente ao 44º Batalhão de Infantaria Motorizada, próximo ao Shopping Goiabeiras. A agência já está aberta para atendimento aos associados desde segunda-feira, 11.

São 1.070 metros quadrados localizados no bairro Duque de Caxias, uma área nobre da capital cuiabana, com uma ampla área de estacionamento.“As novas instalações da agência são mais modernas e funcionais. Esta mudança se dá em função de atribuir maior comodidade e conforto aos cooperados, e maior privacidade para fazer negócios”, explica o diretor-presidente, Ivan Capra.

O diretor executivo, Vilmar Saúgo, evidencia que essa mudança faz parte do reposicionamento estratégico da cooperativa no Estado do Mato Grosso iniciado em setembro de 2016 com a inauguração da agência de Lucas do Rio Verde. Já neste ano foram inauguradas novas agências em Nova Mutum e Sapezal e reinaugurada a agência de Sorisso. “O novo prédio de Cuiabá está à altura da cidade e dos associados da cooperativa. Além do excelente espaço físico, temos de evidenciar a nossa capacidade de atendimento, o grande diferencial. A Sicoob Credisul tem condições de atender a demanda de nossos cooperados com muita estabilidade e credibilidade”, afirma Saúgo.

Segundo Vilmar, em janeiro do ano passado, quando a Sicoob Credisul incorporou a antiga Sicoob Empresarial, da qual a agência de Cuiabá fazia parte, houve a fusão de R$ 46 milhões de ativos da cooperativa matogrosense, fazendo com que a Sicoob Credisul ultrapassasse a barreira de R$ 500 milhões de ativos. Hoje, quase dois anos após a incorporação, a Sicoob Credisul estabeleceu um marco histórico de R$ 800 milhões em ativos. Mato Grosso representa hoje 40% da carteira da cooperativa.

A Sicoob Credisul foi fundada há 18 anos em Vilhena, cidade do sul de Rondônia que faz divisa com o Mato Grosso. A relação entre os dois Estados é antiga. Antes de virar território federal e, posteriormente Estado, Rondônia era território matogrosense. Além disso, Rondônia tem seu nome em função de um importante matogrossense chamado Cândido Mariano da Silva Rondon, que tem uma história importante com a cidade de Vilhena, onde a Sicoob Credisul nasceu.

Por isso, na oportunidade da reinauguração, será exibida parte da exposição de fotografias “Terra de Rondon”, que retrata a passagem do Marechal Rondon por Rondônia. “Rondon no passado e Sicoob Credisul agora são elos importantes entre os dois Estados”, fala Saúgo.

Assessoria de Comunicação / José Antonio Sant’Ana