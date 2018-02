Sid Orleans protocola no TRE documento de desfiliação do PT

Compartilhar





















O ex-vereador Sid Orleans protocolou no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO) documento oficializando a desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT). Toda a documentação exigida por lei foi entregue na manhã de terça-feira, 6, na 2ª Zona Eleitoral. A expectativa agora é quanto à legenda que Orlens seguirá, mas deixou claro que recebeu convite de 9 partidos políticos e que todos estão sendo analisados com atenção.

Sid Orleans foi vereador por 2 mandatos, sendo conhecido pela população de Porto velho por defender bandeiras de dezenas de direitos para a sociedade. Na Câmara Municipal, Orleans deixou um legado de trabalho e mais de 40 leis de sua autoria que hoje assistem a população. Ao entregar os documentos ao TRE, Sid Orleans consolida o fim de um ciclo no partido que o lançou para a vida como parlamentar.

A desfiliação do PT foi comunicada e documentada ainda no ano passado, quando o ex-vereador entregou o pedido na sede do PT, com a presença do presidente do Diretório Municipal, Israel Trindade, bem como de amigos e correligionários.

“Tenho a certeza de que sempre me mantive de cabeça erguida e deixei no PT um histórico de enfrentamento e decência política. Ainda estou definindo o destino, mas todos podem ter a certeza de que sempre estarei lado a lado na luta contra todos os preconceitos e sempre com as atenções voltadas em prol da nossa sociedade”, ressalta.

Foram 14 anos de luta nos semáforos da cidade de Porto Velho até chegar aos dois mandatos de vereador. “Meu trabalho na Câmara hoje é referência para estudantes, deficientes físicos, agricultores, artistas, servidores públicos, LGBT. Apresentamos leis e ações que mudaram a vida das pessoas, garantiram direitos e trouxeram qualidade de vida à população de Porto Velho”, finalizou.

Assessoria de Imprensa – Sid Orleans