Sindafisco visita obras da nova instalação da CIAC e aguarda entrega do local

Nesta quinta-feira, 26, representantes do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia – Sindafisco visitaram as obras da nova sede do Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte – CIAC da Secretaria de Finanças de Rondônia – Sefin, na Avenida Tiradentes esquina com a rua Cipriano Gurgel.

Mauro Bianchin presidente do Sindafisco e o diretor financeiro, Moisés Meireles conheceram as instalações e conversaram com alguns servidores sobre o andamento da obra e a necessidade da mudança. “Essa mudança de local será muito importante para a melhoria no serviço oferecido para os contribuintes. O atual prédio já não suporta a dimensão do CIAC, além disso existem rachaduras, a estrutura está danificada e velha, oferendo perigo tanto para os servidores, como para os contribuintes”, relatou Mauro Bianchin.

“A nova estrutura, que está em reforma, é grande e comportará com tranquilidade o Centro Integrado. A entrega estava agendada para maio de 2016, mas com os atrasos, a expectativa é que seja entregue em 90 dias. Esperamos que realmente o prazo seja cumprido para melhorar o atendimento ao público”, disse Moisés Meireles.

Além do andamento da obra , na visita foi possível confirmar a aquisição de cerca de 20 carros 0 km para os serviços realizados pela Sefin. “Há muito os servidores estão trabalhando precariamente com os carros existentes na secretaria. Com a entrega dos novos veículos os contribuintes poderão ser atendidos com mais agilidade e os servidores não terão mais problemas com o transporte”, reforçou Mauro Bianchi presidente do Sindafisco.

