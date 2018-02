Sinfra recebe envelopes para contração de projetos para 3.150 km de rodovias

Compartilhar





















A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) realizou nesta sexta-feira (17.02), sessão de abertura e habilitação da Concorrência Pública 009/2017 para contratação de serviços de engenharia rodoviária para elaboração de estudos, projetos básicos e projetos executivos de implantação, pavimentação e restauração de rodovias.

Dentro do “projetão” também estão incluso estudos para licenciamento ambiental, divididos em nove regiões do Estado de acordo com o Sistema de Rodoviário Estadual (SER). Ao todo serão executados projetos para 3.150 km de rodovias e 548 pontes. O evento foi realizado na sede da Sinfra e despertou o interesse de 39 empresas de diversas regiões do país que fizeram entrega dos envelopes para licitação.

Serão projetos para estradas que irão beneficiar os moradores de diversas regiões do Estado, melhorando a qualidade de vida das pessoas, o acesso a serviços públicos e o escoamento da produção agrícola.

“Tivemos um volume muito grande de documentos e participantes. Segundo alguns participantes com vasta experiência na área, este foi a maior licitação de projetos que já viram em termos de participantes”, disse o superintendente de engenharia da Sinfra, Paulo Fernandes.

Após receber os envelopes com os documentos, o corpo técnico da Sinfra irá avaliar a habilitação das empresas, e analisar a proposta técnica e proposta de preço. Com o processo licitatório de projetos, o Estado ganhará qualidade e velocidade na execução das obras, além da transparência do processo.

