Sociedade Civil apresenta propostas ao governo para Plano de Prevenção ao Suicídio

Compartilhar





















Nova reunião será realizada no próximo dia sete para unir idéias e construir o Plano

O Observatório de Violência, Saúde e Trabalho (Obsat), do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Rondônia, liderado pela professora doutora Wilma Suely Batista Pereira e o Núcleo de Apoio a Vida Porto Velho (Naviporto), representado pelo engenheiro eletricista Jorge Alberto Elarrat Canto, apresentaram à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) uma proposta de Plano Estadual de Prevenção da Morte Autoprovocada a ser discutida coletivamente pela Gerência de programas estratégicos em saúde/Sesau e Núcleo das doenças e agravos não transmissíveis (Dant/Agevisa), e demais entes do poder público e da sociedade.

Neste primeiro momento o Obsat e Naviporto através de seus representantes, encaminharam e discutiram as propostas das associações no que consideram essencial para a montagem de uma rede de acolhimento e encaminhamentos a pessoas em depressão e que demonstrem idéias suicidas.

“A morte autoprovocada tem crescido assustadoramente em nosso Estado, especialmente entre os jovens, e precisamos criar esta rede que acolha e seja a porta de entrada do SUS para estes pacientes que necessitam de tratamento” declarou Wilma ao apresentar as propostas.

Representando o Naviporto,Jorge Elarrat disse que a idéia do Plano foi bem aceita pelo núcleo da Sesau, que também sugeriu mudanças. Por isso, foi acertada nova reunião no próximo dia sete de novembro para que ambos os lados façam alterações e propostas que ao final serão incorporados no Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio e adotado como política pública em todos os 52 municípios de Rondônia.

O grupo de voluntário do Naviporto já está organizado e atuando com atendimentos de acolhimento e de escuta de pessoas em tristeza profunda e depressão, através de sua página no facebook (https://www.facebook.com/naviporto/) e pelo e-mail sosnaviporto@gmail.com.

Geovani Berno

Ator e Comunicador