Socorro Neri debate ampliação de programa de emprego para jovens com diretores do CIEE

A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, recebeu na manhã desta quinta-feira, 7, a visita do gerente regional e do diretor do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), respectivamente Sergio Alencar da Silva e Luiz André Oliveira da Silva. Juntos, debateram a ampliação do Programa de Aprendizagem no Município, coordenado pelo CIEE em parceria com a Secretaria-Adjunta da Juventude de Rio Branco (SEJUV).

Ao ampliar essa parceria, a Prefeitura de Rio Branco busca principalmente minimizar a ausência de jovens nas empresas do município, segundo informou Temyllis Silva, secretária de Juventude. “O programa atende prioritariamente os jovens em situação de vulnerabilidade”, disse Sergio Alencar.

A vice-prefeita Socorro Neri agradeceu a visita, que teve caráter institucional, e se colocou à disposição do CIEE para fortalecimento e ampliação dos projetos voltados à juventude da capital.

Fonte: riobranco.ac.gov.br