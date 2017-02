Teatro Estadual Palácio das Artes apresenta musical em prol do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer

Compartilhar





















Músicas nacionais e internacionais que embalaram as décadas de 80, 90 e as atuais farão parte da apresentação do musical que vai ser apresentado neste sábado (18), a partir das 20h, no Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, em Porto Velho. Pessoas de todas as idades podem prestigiar.

O musical está na sua terceira edição, com grupo formado por dez pessoas e dentro do grupo dividido em três cantores e o restante instrumentista. A apresentação tem como objetivo arrecadar recurso para a construção da sede própria do Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (NACC).

A sede que vai ficar na avenida José Vieira Caúla próximo à rua Daniela, está com obra em andamento desde outubro de 2016. Com a construção da sede, o núcleo terá uma despesa a menos, pois atualmente funciona em local alugado.

O Nacc foi criado em 2007 por uma equipe do Hospital de Base Ary Pinheiro, que alugou um espaço para acolher as famílias que vinham do interior para fazer tratamento contra o câncer.

O núcleo dá suporte para cerca 220 famílias de todo o estado. As crianças que estão em tratamento permanecem na sede com um acompanhante. O Nacc administra o local e da apoio através de doações recebidas.

“O Teatro Palácio das Artes ultimamente tem dado apoio para espetáculos com cunho de arrecadação beneficente. Quem ganha com isso é a cidade que além de ter uma atração de nível, ajuda as instituições”, disse Rodnei Paes, superintendente estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.

Para o superintendente, o teatro deve ser usado da melhor forma, dentro das regulamentações do espaço.

Músicas de Whitney Houston, André Bocelli e Gal Costa não podem faltar, segundo coordenação do musical.

Os ingressos para o musical podem ser adquiridos pelo telefone (69) 9 9316 7346 ao preço de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (estudantes).

Maximus Vargas

Assessoria de Comunicação