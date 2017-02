Teatro Palácio das Artes Rondônia recebe em 18 de março Musical em prol do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer

Compartilhar





















O musical, que está na sua terceira edição, será apresentado no dia 18 de março, no Teatro Palácio das Artes Rondônia, em Porto Velho. O grupo formado por dez pessoas, sendo três cantores e o restante instrumentistas, se apresentará a partir das 20h, com o objetivo de arrecadar recursos para a construção da sede do Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (NACC).

Composto por músicas nacionais e internacionais que embalaram as décadas de 80, 90 e as atuais, o musical é destinado a pessoas de todas as idades.

O Nacc foi criado em 2007 por uma equipe do Hospital de Base Ary Pinheiro, que alugou um espaço para acolher as famílias que vinham do interior para fazer tratamento contra o câncer. A sede que vai ficar na avenida José Vieira Caúla próximo à rua Daniela, está com obra em andamento desde outubro de 2016. Com a construção da sede, o núcleo terá uma despesa a menos, pois atualmente funciona em local alugado.

O núcleo dá suporte para cerca 220 famílias de todo o estado. As crianças que estão em tratamento permanecem na sede com um acompanhante. O Nacc administra o local e dá apoio através de doações recebidas.

Para o superintendente estadual da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer, Rodnei Paes, o teatro deve ser usado da melhor forma, dentro das regulamentações do espaço. “O Teatro Palácio das Artes ultimamente tem dado apoio para espetáculos com cunho de arrecadação beneficente. Quem ganha com isso é a cidade, que além de ter uma atração de nível, ajuda as instituições”, disse.

Os ingressos para o musical poderão ser adquiridos pelo telefone (69) 9 9316 7346 ao preço de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (estudantes). Músicas de Whitney Houston, André Bocelli e Gal Costa não podem faltar, segundo coordenação do musical.

