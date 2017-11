TRT da 14ª Região comemora 31 anos de instalação

Compartilhar





















O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região RO/AC (TRT14) comemora 31 anos de instalação no próximo dia 28, com a inauguração do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT) no Fórum Trabalhista de Porto Velho e a abertura da Exposição “Justiça do Trabalho Itinerante e Programa Justiça & Cidadania – 15 anos de Histórias”.

programação contará ainda com palestra sofre Reforma Trabalhista, a ser ministrada pelo analista judiciário do Regional, Lucas Brum, e rodas de conversa com o público em geral sobre as ações do Programa Varas do Trabalho Itinerantes e da cobertura jornalísticas institucional dessas ações.

A exposição das atividades da Vara Itinerante e Programa Justiça & Cidadania serão realizadas hall de entrada (espaço Memorial)do edifício-sede do TRT14, acessível ao público até o dia 15 de dezembro, da 8h às 14 horas.

Assessoria de Comunicação Social –

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC