TRT14 faz melhorias na ferramenta de pesquisa por Jurisprudência

Com o objetivo de facilitar as pesquisas por jurisprudência, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIC, realizou recentemente um conjunto de melhorias na ferramenta de buscas.

De acordo com o Secretário de TIC do Regional, Robert Armando Rosa, a pesquisa de Acórdãos sofreu melhoramentos e ajustes para maior precisão, e dentre essas melhorias estão: o aprimoramento e criação de novos filtros; ementas com destaque e facilidade para a cópia dos textos.

Além das melhorias na base de Acórdãos, agora também é possível realizar pesquisas na base de dados das sentenças das Varas do Trabalho (primeiro grau). O banco de sentenças contêm as decisões proferidas no Processo Judicial Eletrônico – PJe e também possibilita a aplicação e combinação de vários filtros para o refinamento dos resultados, conclui o Secretário.

A ferramenta usa o mesmo motor de buscas do Google e possibilita várias combinações de expressões nas buscas.

Conheça a ferramenta clique AQUI

Assessoria de Comunicação Social

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC)