Um mandato em defesa do agricultor

As ações voltadas para a agricultura e para atender aos agricultores rondonienses marcam o mandato do senador Acir Gurgacz, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no biênio em 2011/2012 e atual vice-presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado.

Além de favorecer a agricultura de Rondônia com políticas públicas e recursos federais, Acir trabalha por mais assistência técnica e novas tecnologias para o agricultor familiar, acesso ao crédito, regularização fundiária, maquinários e melhorias na infraestrutura rural para o escoamento da safra e para melhorar a qualidade de vida dos agricultores.

O senador Acir Gurgacz tem atuado junto ao governo federal para a distribuição de máquinas e caminhões às prefeituras de Rondônia, para serem usadas no apoio aos agricultores, na abertura de tanques, canais de irrigação, na preparação das lavouras e na melhoria das estradas vicinais e carreadores, entre outros serviços.

“Estamos recuperando a produção de muitas lavouras e oferecendo cada vez mais apoio, assistência técnica e crédito ao pequeno agricultor familiar”, salienta Acir.

Agricultura familiar é prioridade

O foco da atuação do senador Acir Gurgacz tem sido levar benefícios para os pequenos produtores rurais da agricultura familiar, que são os que mais precisam de apoio do governo. O senador conseguiu melhorar o preço do leite no Estado, após audiências com produtores, laticínios e o governo, que resultaram na ativação do Conselho Estadual do Leite (Conseleite) e na aprovação de projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade das indústrias em informar, até o dia 25 de cada mês, o preço a ser pago aos produtores. Este projeto foi sancionado pela Presidência e norma está em vigência.

Outros benefícios estão sendo levados para os produtores de cacau e de café, com ações de apoio à revitalização dessas cadeias produtivas, como a certificação do café conilon BRS Ouro Preto. Além disso, o senador tem atuado em parceria com o governo do Estado e o Incra para a regularização fundiária, com a entrega de títulos definitivos de posse da terra. Também tem auxiliados os pequenos produtores extrativistas

Rondônia amplia produção e exportação de carne

Além de atuar em defesa do agricultor familiar, o senador Acir trabalha para que todo o setor agropecuário de Rondônia cresça e se desenvolva, apoiando o trabalho do governo e das instituições, a associações e cooperativas rurais.

O senador Acir tem trabalhado em parceria com os pecuaristas, frigoríficos de Rondônia, com o governo do Estado e com o Ministério da Agricultura para ampliar a exportação de carne bovina pelos frigoríficos rondonienses. O resultado deste trabalho é que Rondônia já é o quarto maior exportador do país, responsável por 20% do comércio externo de carne bovina. Em reunião dos BRICS, em Moscou, o senador trabalhou para abrir os mercados da Rússia e da Comunidade Europeia para a carne de Rondônia

Acir apoia mobilização de produtores e barra importação de café

Diante da mobilização política das bancadas federais e de representantes dos produtores de café dos estados de Rondônia, Espírito Santo e Minas Gerais, o presidente Michel Temer cancelou a decisão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) de liberar a importação de café conilon. Produtores de Rondônia e do Espírito Santo fecharam as principais rodovias federais nos dois Estados e os parlamentares pressionaram o governo.

O senador Acir Gurgacz (PDT-RO), que acompanhou toda a negociação com o governo, comemorou a decisão: “Conversamos muito com integrantes do governo e com o presidente Temer para não liberar a importação, pois essa medida certamente iria prejudicar muito nossa agricultura familiar, a economia de Rondônia e de todo o país, justamente neste momento em que nossa economia volta a crescer”, frisou Acir.

Rondônia é o segundo maior produtor de café conilon do país. São 22 mil famílias de produtores. A estimativa é que a safra deste ano supere em 20% as 2 milhões de toneladas registradas na safra de 2016. Com isso, Rondônia conseguirá suprir a necessidade de café conilon no mercado interno, ameaçada diante da quebra de safra no Espírito Santo, por conta da seca.

