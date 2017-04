Uma vida dedicada ao povo de Rondônia

Compartilhar





















Deputada Federal Marinha Raupp é uma mulher ícone da política na Região Norte e uma das principais guerreiras pela saúde do povo de seu Estado

A deputada federal Marinha Raupp tem uma atuação marcante em defesa do Estado de Rondônia. Como deputada federal, ao longo da sua vida política, trouxe inúmeras obras para todas as regiões do nosso Estado.

Psicóloga, professora e servidora pública, Marinha sempre esteve comprometida com o desenvolvimento de cada um dos 52 municípios rondonienses.

Juntamente com o senador Valdir Raupp, seu esposo e companheiro de lutas em favor da população de Rondônia, Marinha Raupp se mantém atuante nas mais diversas frentes.

Seu trabalho se distingüe pela dedicação com que trata dos assuntos de interesse da população, sejam jovens ou idosos, homens ou mulheres, trabalhadores ou estudantes, comerciantes ou agricultores.

Agindo no presente, de olho no futuro, Marinha tem colocado recursos para os nossos municípios, nos mais diversos setores: educação, cultura, esporte, saúde, pavimentação, saneamento básico, desenvolvimento florestal, geração de empregos e muito mais.

Marinha também é uma pioneira na defesa dos direitos das mulheres. Sempre preocupada com a melhoria da qualidade de vida da população feminina, a parlamentar tem destinado recursos para inúmeros projetos voltados para a valorização das mães e de toda a população.

Por tudo isso, Marinha Raupp é sinônimo de Trabalho, Honestidade, Fidelidade e Compromisso com o nosso povo, com a Região Norte e com o Brasil.

Principais ações de Marinha pela saúde

O mandato também prioriza a Saúde, com a construção de centros integrados de saúde da mulher em vários municípios, equipamentos para a saúde dos ribeirinhos e maternidades. Liberação de recursos para a ampliação da coleta e rede de água nos municípios. Nestes anos de trabalho conseguiu o aumento do teto da saúde do Estado e dos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim e Ji-Paraná para os atendimentos de média e alta complexidade.

Conquistou as construções de UPAS, reformas, ampliações e aquisições de equipamentos para Hospitais Municipais, Unidades Básicas de Saúde e os SAMUS.

As construções e equipamentos para os Centros de Saúde da Mulher, para os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas e também a ampliação do Programa Mais Médicos para atender o Barco Hospital de Guajará-Mirim.

A liberação de recursos para ampliação dos atendimentos de urgência e emergência em traumatologia, ortopedia e neurocirurgia dos hospitais João Paulo II, do Hospital Regional de Cacoal e do Hospital Regional de Vilhena.

O credenciamento da Oncologia do Hospital de Cacoal assim como o reconhecimento e habilitação do Centro de Diálise e dos serviços de Nefrologia de Ariquemes. No ano passado, conseguiu a liberação de 25 milhões para reforçar o atendimento à população do nosso Estado junto ao Ministério da Saúde.

Tem trabalhado bastante na saúde, inclusive em prol do Hospital de Câncer da Amazônia, que será um Hospital de referência para o tratamento oncológico que a nossa população tanto necessita e merece. Solicitou uma visita técnica ao Hospital do Câncer de Barretos, em 2015, através da Câmara dos Deputados, convidando todas as bancadas da Região Norte. Para conhecer melhor o funcionamento do Hospital e assim assegurar o apoio destas bancadas para o nosso Hospital do Câncer da Amazônia que atenderá todos os estados da Região Norte.

Assegurou, com o senador Valdir Raupp e o Secretário de Saúde do Estado, Williames Pimentel, junto ao Ministro da Saúde a transferência de um acelerador linear para radioterapia para o Hospital do Câncer da Amazônia.

“Me comprometi a destinar 1 milhão para o Hospital do Câncer por ano através de emenda, assim como todos os demais 10 parlamentares da bancada de Rondônia. Somando então 11 milhões por ano”. Afirmou Marinha.

Mensagem

“Minha missão é a luta pelo desenvolvimento do Estado de Rondônia e meu propósito, melhorar a vida dos rondonienses.Dizem que não temos escolha ao nascer, mas escolhemos como e onde assentamos nosso coração. E é no meu querido estado de Rondônia que escolhi fincar minhas raízes, construir minha família e cuidar das pessoas. Me dediquei e empenho esforços ao desenvolvimento sócio econômico de Rondônia. Minha plataforma sempre priorizou atender aos pedidos de prefeitos, vereadores, representantes de associações e lideranças comunitárias de cada município, independente de coloração partidária ou ideologia. A efetivação e reconhecimento de nossas ações é resultado de um trabalho prestado com amor ao nosso povo”.

Deputada Federal Marinha Raupp

