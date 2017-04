Unidades de saúde abrirão à noite para reduzir fila de espera para exames de diagnóstico por imagem

Compartilhar





















O governo de Rondônia vai ofertar 1.276 exames por imagem, todos de alta complexidade. Os procedimentos serão realizados pelo programa Corujão da Saúde, que começa nesta segunda-feira (17), a partir das 18h, com abertura simultânea de unidades no período da noite para realização de exames de diagnósticos por imagem.

Serão realizados tomografia computadorizada, eletroencefalograma, ressonância magnética, infiltração e ultrassonografia – modalidade que visualiza estruturas superficiais, ginecológica e obstétrica, além de procedimentos intervencionistas (punções, biópsias e drenagens).

Segundo o secretário estadual de Saúde Williames Pimentel, o Corujão é uma ação que irá deflagrar a abertura noturna de agendamento para diminuir os exames em fila de espera. A iniciativa envolverá, neste primeiro momento, nove empresas de saúde no estado, onde o governo vai comprar os serviços e oferecer – por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) -, gratuitamente, para os pacientes.

Ainda segundo Pimentel, o objetivo deste programa é dar o diagnóstico do paciente em tempo hábil a fim de possibilitar o início do tratamento e a cura de forma eficaz e eficiente.

DEVER DO PACIENTE

O secretário explicou que o paciente que está com agendamento autorizado e garantido, é importante que em caso de ausência avise com antecedência ou então informe à Unidade Básica de Saúde (UBS) do não comparecimento para que possa ser chamado o próximo da fila de espera. “É importante avisar, pois temos orientação para tudo, menos para a ausência”, relatou.

Ele explicou que o dever do paciente é comparecer na data marcada, cumprindo o horário de agendamento, como também observar o preparo necessário para cada realização.

O índice de falta é recorrente no Estado de Rondônia, como em todo o Brasil. “Por isso queremos sensibilizar a não faltar ao exame marcado. Levar os documentos necessários, que são os documentos pessoais; e o pedido de exame expedido pelo médico”, orientou Pimentel.

Fonte

Texto: Zacarias Pena Verde

Fotos: Ítalo Ricardo

Secom – Governo de Rondônia