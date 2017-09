Unidades em Rondônia se preparam para edição 2017 do Mundo Senai

Compartilhar





















Mundo Senai conta com o envolvimento de todas as equipes, afirma diretor regional

“A gente faz parte do seu mundo. Venha fazer parte do nosso”, o slogan escolhido para o Mundo Senai traduz muito bem o objetivo do evento, que em Rondônia será realizado em dez escolas e três unidades móveis do Senai, nos dias 14 e 15 de setembro.

A solenidade de abertura acontece no Centro de Excelência em Educação e Tecnologia Sebastião Camargo Ceet Sesi-Senai, quinta-feira (14), a partir das 9 horas. Paralelamente também serão realizadas a Feira de Conhecimento do Sesi, dentre outras atividades.

A programação inclui palestras, workshops, minicursos, rodadas de negócios, apresentações culturais e artísticas, totalmente gratuitos com os temas: Cursos Técnicos; Orientação Profissional; Guia de Profissões; Segurança no Trabalho; Promoção da Saúde; Educação e Tecnologia que serão realizados nas unidades Senai Marechal Rondon, Ceet Sebastião Camargo e Centro Tecnológico em Mecatrônica Cetem Volkmar Schuler, em Porto Velho.

As unidades localizadas no interior de Rondônia também realizarão atividades, dentre elas, o Ceet José Fernandes de Moura (Ariquemes); Senai Ceet (Jaru); Unidade Senai Ji-Paraná e Cacoal; o Senai Ceet de Rolim de Moura e de Pimenta Bueno e Senai Bonifácio Almodóvar (Vilhena) e ainda as unidades móveis de Madeira/Móveis em Porto Velho; Confecção, em Ariquemes e Metal Mecânica, em Pimenta Bueno.

De acordo com o presidente do Sistema Fiero, Marcelo Thomé, é fundamental despertar nos jovens o interesse pelo aprendizado e o Mundo Senai tem o objetivo de mostrar aos jovens a educação profissional como um caminho mais seguro para o ingresso no mercado de trabalho.

O superintendente do Sesi-IEL-RO e diretor regional do Senai-RO, Valério Duarte ressalta a importância do evento, por despertar o interesse pelas diversas profissões industriais, promover o encontro de estudantes, empresários e público em geral com o universo do mercado de trabalho, pela educação profissional e a aproximação com as práticas inovadoras no ambiente industrial.

Duarte lembra que todas as unidades estão trabalhando a todo vapor nos preparativos para este evento que abre as portas do Senai à comunidade, oportunizando a alunos e ex-alunos da instituição, parceiros e empresários conhecer um pouco mais sobre o dia a dia e as oportunidades da carreira na indústria. “O Mundo Senai conta com o envolvimento e comprometimento de todas as equipes”, disse.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero