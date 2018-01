Vale do Paraíso inaugura primeira agroindústria de peixe de Rondônia com apoio do governo estadual

Compartilhar





















Com uma produção mensal de 4 toneladas por mês de processamento e comercialização de tambaqui, pirarucu e pintado, a Agroindústria Peixes Rodrigues foi inaugurada na segunda-feira (29), na zona rural de Vale do Paraíso, com o apoio do Governo de Rondônia.

A primeira agroindústria do gênero atende aos mercados das cidades localizadas no eixo entre Ouro Preto do Oeste a Cacoal e já tem clientes interessados nas praças de Vilhena e de São Paulo. A meta dos investidores da agricultura familiar é de dobrar a produtividade nos próximos cinco anos. Rondônia possui mais de 500 agroindústrias registradas em diversos segmentos alimentícios e que abastecem o comércio regional.

“O pequeno produtor faz a diferença no desenvolvimento de Rondônia. Começamos vendendo apenas 100 quilos de tambaqui e nossa produtividade vêm crescendo anualmente”, disse um dos proprietários, Elivelton Rodrigues, que emprega diretamente 14 pessoas e compra toda a produção de peixe da região. A Peixes Rodrigues está localizada a 10 quilômetros do centro de Vale do Paraíso, na linha 202, lote 94.

O piscicultor Marcelo Ribeiro dos Santos vende toda a produção de tambaqui para a Peixes Rodrigues e motiva os vizinhos a fazerem o mesmo. “São 19 toneladas por ano que vendo diretamente na agroindústria. Vale a pena produzir peixe pelo resultado financeiro positivo que traz”, disse Marcelo Santos, que tem o apoio de técnicos da Emater no desenvolvimento da piscicultura, do leite e da olericultura no sítio dele distante 22 quilômetros da agroindústria.

“Rondônia é terra de produzir alimentos. Existem dois fatores para o crescimento das agroindústrias e do agronegócio no estado, que são: tecnologia e conhecimento. Aqui está um exemplo de que a agricultura familiar é responsável pelo desenvolvimento econômico regional”, disse o governador Confúcio Moura, na solenidade inaugural.

O governador reforçou que a modernidade, o acesso à internet e outras tecnologias são fundamentais para a evolução produtiva rondoniense. “A Rondônia Rural Show, que acontece no final do mês de maio em Ji-Paraná, é um claro exemplo do futuro do agronegócio rondoniense”, citou Confúcio Moura, ao elogiar os proprietários da Peixes Rodrigues pelo empreendimento alicerçado em tecnologia.

