Valor da produção agropecuária de 2017, de R$ 8,5 bi, é o maior dos últimos 9 anos em Rondônia

A estimativa do valor bruto da produção agropecuária (VBP) do estado de Rondônia em 2017, é de R$ 8,5 bilhões – o maior dos últimos nove anos. O montante é 10% superior ao de 2016, de R$ 7,7 bilhões. Esse resultado reflete a elevada safra de grãos prevista para esta temporada, conforme anúncio feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O VPB – estimado com base nas informações de maio – foi divulgado, no mês de junho, pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Além da safra de 1.793,8 mil de toneladas estimada pela Conab, o aumento da produção, da ordem de 13,4%, é outro fator relevante no incremento do VBP deste ano.

As lavouras devem ter aumento de 9% em valor, totalizando R$ 2,8 bilhões. A pecuária deve ter acrescimo de 11%, ficando em R$ 5,6 bilhões. O valor bruto das principais lavouras, estimado para este ano, representa 34% e a pecuária, 66%.

De acordo com o secretário de estado da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani, a aumento da área plantada, produção e produtividade das lavouras tem apresentado desempenho melhor do que em 2016. “Nesse cenário o Café volta a ser o principal produto agrícola do estado de Rondônia em valor, com 34%, seguido pela soja com 30% e o milho 18% do valor total de lavoura,”destaca Padovani.

Produtos Agrícolas

Numa lista de produtos agrícolas, o café apresenta acréscimo do VBP de 51%; cana-de-açúcar de 40% e banana 34%. Com crescimento menor, mas também expressivo, destacam-se o milho com 18% e a laranja tambem com 18%. Na pecuária, tiveram aumento em valor a carne bovina (19%) e a carne suina (11%). Apresentam decréscimo em valor, em relação a 2016, os seguintes produtos: Mandioca (-38%), cacau (-33%), Arroz (-27%) e feijão (-18%). Na pecuária, estão sendo observadas reduções de valores da produção no leite (-26%), carne de frango (-11%), e ovos (- 12%).

Padovani disse ainda que o Governo do Estado de Rondônia tem incentivado nos últimos anos diversos seguimentos e programas para manter o crescimento sustentável da produtividade na agropecuária familiar no estado.

Programas como o acesso a terra através do Programa Nacional de Crédito Fundiário (Pncp); assistência técnica por meio da Entidade Autárquica Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO); distribuição de calcário por meio do Programa Mais Produção; entrega de mudas de café clonal através do Programa Plante Mais; incentivos na implementação de ações para a revitalização das lavouras cacaueiras; incentivos para a instalação e regularização das agroindústrias familiares por meio do Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia (Prove), a aquisição de alimentos de agricultores familiares através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). “São alguns que tem contribuído na melhora de qualidade de vida dos nosso produtores,” explica Padovani.

