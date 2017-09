Vilhena recebe verba para construção de escolas

Compartilhar























Recurso foi assegurado pelo deputado federal Marcos Rogério



Já estão assegurados os recursos para a construção de duas novas escolas no município de Vilhena. A verba, de cerca de R$ 2 milhões, foi viabilizada pelo deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO), por meio de convênio com o FNDE.

O projeto prevê a construção de seis salas de aula em cada uma das escolas. Uma delas será construída no bairro Seroe, no valor de R$ 964 mil, e a outra no bairro Setor 26- Embratel no valor R$ 1 milhão.

Segundo Marcos Rogério, a verba está assegurada pelo FNDE e o recurso será liberado assim que o Município cumprir algumas exigências. “Falta apenas a atualização do sistema em relação às pendências para conclusão do projeto. Cumpridas as exigências, o recurso é liberado pelo FNDE de imediato”, explicou o parlamentar.

A verba se soma a outras, já viabilizadas por Marcos Rogério, para o município de Vilhena. Há emendas destinadas para atender a infraestrutura do município e, também, para a compra de equipamentos para o setor rural.

“Venho atuando para atender as demandas mais urgentes. Este ano trabalhei para a liberação de recursos na Educação. Nos próximos anos, vou atuar para atender as demais áreas”, disse.

Ludmila Lucas – Assessora de Comunicação