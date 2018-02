Você é Show: Em nova fase, 12 candidatos seguem na busca de classificação

Compartilhar





















Na noite desta quinta-feira (15), seis classificados do programa “Você é Show” se apresentaram no palco do reality inedito na TV rondoniense. A produção é da RedeTV! RO, veículo do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC). O programa é exibido as 21h30min, em rede estadual. Na próxima semana, outros seis participam e, ao final, serão conhecidos os quatro mais votados pelo júri do programa e, quais candidatos vão à repescagem.

Cantaram na audição presencial desta semana, os seguintes candidatos: Wilmen (Guajará-Mirim), Vitor Emanoel (Porto Velho) Laís Fernandes (Porto Velho), Nayara Karolina (Alta Floresta D’ Oeste), Rodolfo Menezes (Porto Velho) e Jéssica Bambil (Pimenta Bueno). Na última terça-feira (13), todos fizeram passagem de som no Estúdio Onda Amazônica, na Capital.

Segundo a apresentadora titular do programa, Janaína Brito, começa a ficar cada vez mais difícil a competição. “Agora, os candidatos devem se atentar a música, escolhendo uma demonstre todo o seu potencial vocal e se dedicar aos ensaios para uma boa presença de palco, pois tudo isso conta pontos. Quem for melhor, se classifica”, lembra.

Janaína lembra também que, ao termino de fase, após a classificação geral de pontos e a escolha dos seis melhores, e haverá três apresentações por programa e, o “Você é Show” chega à semi-final. “A pontuação geral é zerada nesta fase e os três melhores seguem a final”, informa. O “Você é Show” terá a sua final na última semana de março de 2018.

PROMOÇÃO DA CULTURA MUSICAL

“A nossa proposta ao idealizar esse programa é, além de criar uma competição saudável, promover a cultura rondoniense. Temos vozes encantadoras, tanto que nesta primeira edição do reality tivemos 420 inscritos. Mas, pela seleção, apenas 30 deles puderam fazer parte deste momento. Todos são muito bons, é bem difícil votar um a um. Mas, o desafio está sendo superado e, teremos, em março, a escolha da nova voz para representar Rondônia”, comenta o diretor comercial e de jornalismo do SGC, Alessandro Lubiana.

JURADOS

O júri técnico é composto por Marcelo Yamazaki, da Escola de Música Villa Lobos e Oséias Araújo, coordenador do curso de Música das Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA). Já o júri artístico tem a participação de Sicília Andrade, a “Siça”, diretora presidente da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), de Porto Velho e de Roberto Meira, músico e professor em Ji-Paraná.

COMO ASSISTIR

Para acompanhar o programa basta acessar o site www.redetvro.com.br/voceeshow ou pela fanpage da RedeTV! RO através do link www.facebook.com/redetvrondonia.

PARCEIROS

O “Você é Show” só acontece por ter marcas que acreditam e apostam nos artistas locais. As empresas: A Musical, Banda Distopia, Banda Nitro, Claretiano, AVL Viagens, Bella Pizza, Blindex, Eucatur, Escola de Música Villa Lobos, Faculdade FIMCA, Instituto do Coração (Incor), Slavieiro Hotéis, Rondobras, Rommanel e Unimaster – Complexo Educacional integram o projeto.

SOBRE O “VOCÊ É SHOW”

O programa “Você é Show” idealizado e produzido pela RedeTV! Rondônia, veículo do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC), quer promover um evento musical que dê a oportunidade aos artistas (amadores e profissionais) para se apresentarem em um processo seletivo estabelecido por regras pré-definidas com o intuito de eleger a cada edição do evento a voz de Rondônia. A seleção vai ocorrer em nove fases, sendo distribuídas em 14 programas. O início da sua exibição foi em meados de dezembro, pela RedeTV! RO. A estreia ocorreu em 14 de dezembro de 2017 e segue em rede estadual a partir das 21h30min, às quintas-feiras. A premiação que será entregue ao vencedor (a) está da seguinte forma: 1º lugar: um carro 0km, no valor R$ 26.000,00; 2º lugar: uma moto 0km, no valor R$ 5.000,00 e para o 3º lugar: um instrumento musical autografado, no valor de R$ 2.000,00. Acompanhe tudo sobre o programa em fotos e vídeos pelo www.redetvro.com.br/voceeshow.

