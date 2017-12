Você é Show: primeiro reality musical de Rondônia começa nesta quinta-feira (14), pela RedeTV!

Compartilhar





















Programa tem 30 competidores, de diversas cidades do Estado e, irá ao ar, toda quinta-feira, a partir das 21h30min, em rede estadual

Começa amanhã (14), o reality musical inédito na TV rondoniense: “Você é Show“. O programa idealizado pela RedeTV! RO, veículo do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC) vai ao ar as 21h30min, em rede estadual. Participam da competição 30 candidatos (solo ou dupla), sendo de várias cidades que passaram por uma audição especializada de 420 inscritos, durante os meses de setembro e outubro deste ano.

Para o diretor Comercial e de Jornalismo do SGC, Alessandro Lubiana, a proposta é uma aposta da emissora em promover os artistas locais e, consequentemente, lançar um novo artista nacionalmente. “Sempre esteve entre as nossas bandeiras apresentamos o que é de Rondônia para Rondônia. O nosso compromisso se mantém ao levarmos para nossos telespectadores pessoas que já fazem sucesso em suas cidades e, que são, potenciais para ganhar ainda mais fama. O nosso desejo é esse, promover nossos artistas!”, reforça Lubiana.

A apresentação do reality será por conta dos jornalistas Janaína Brito e João Ricardo. A dupla, já conhecida entre o público, terá a missão de mostrar as habilidades dos concorrentes com imparcialidade. “Não iremos indicar o (a) melhor opção. Vamos apresentar os dons dessas pessoas que já são sucesso. Os jurados técnicos e artísticos darão seus votos e, numa fase posterior, o público poderá votar, seja pelo site oficial do programa ou pelo app, já disponível nas plataformas digitais para Android ou iOS”, lembra a titular do “Você é Show”.

Segundo a diretora geral do SGC, Ana Maria Gurgacz, o sonho de fazer um programa do parte irá se tornar realidade e tem um desafio. “A nossa empreitada é longa. O trabalho começou há quatro meses quando foi estruturado todo o programa, desenhada as etapas e várias reuniões estratégias para acertar divulgação, produção e finalização. Espero que o nosso telespectador goste do resultado. Temos muitos dons escondidos que serão promovidos pela nossa equipe”, expôs.

PARCEIROS

O “Você é Show” só acontece por ter marcas que acreditam e apostam nos artistas locais. As empresas: A Musical, Claretiano, AVL Viagens, Bella Pizza, Blindex, Eucatur, Escola de Música Villa Lobos, Faculdade FIMCA, Instituto do Coração (Incor), Slavieiro Hotéis, Rondobras, Rommanel e Unimaster – Complexo Educacional integram o projeto.

SOBRE O “VOCÊ É SHOW”

O “Você é Show” foi lançado oficialmente no último dia 03 de dezembro, no Parque da Cidade, em Porto Velho, em show aberto com a cantora Joelma (ex-Calypso). Segundo a Polícia Militar (PM), estiveram mais de 35 mil pessoas na festa. Além do lançamento, o evento comemorou os 13 anos da RedeTV! RO. A premiação foi distribuída da seguinte forma: 1º lugar: um carro 0km, no valor R$ 26.000,00; 2º lugar: uma moto 0km, no valor R$ 5.000,00 e 3º lugar: um instrumento musical autografado, no valor de R$ 2.000,00. Saiba tudo sobre o “Você é show” pelo site oficial www.redetvro.com.br/voceeshow e pelo Instagram @voceeshow. Pelo seu smartphone ou tablet, baixe o aplicativo “Você é Show” e fique por dentro de tudo.

Texto: Etiene Gonçalves – Foto: Rafael Anacleto