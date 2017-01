Wesley Safadão e mais três shows são confirmados na Expoari

Compartilhar





















Uma das maiores feiras agropecuárias da região Norte teve a sua programação de shows divulgada na manhã desta sexta-feira, 06. A Expoari em 2017 vai contar com shows de Wesley Safadão, Henrique e Diego, Humberto e Ronaldo, além da dupla Pedro Paulo e Alex. A feira agropecuária vai ocorrer entre os dias 22 e 30 de julho.

O lançamento dos shows foi promovido pela Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA) e contou com a presença de jornalistas, empresários, pecuaristas e diretores da associação.

O presidente da APA, Dorival Gaspar, esclareceu que o lançamento dos shows é apenas a primeira parte do planejamento da Expoari para 2017. “Também estamos planejando as ações que vamos desenvolver em prol do agronegócio durante a festa. Não podemos esquecer dos sorteios que vamos realizar durante a festa”, lembra o presidente da APA.

SHOWS

A animação na abertura da festa fica por conta de Henrique e Diego, no dia 22/07. No dia 25 será a vez de Humberto e Ronaldo. No dia 27/07 Wesley Safadão está confirmado para animar o público. E no dia 29/07 a dupla Pedro Paulo e Alex encerram a grade de shows.

O presidente da APA lembrou que a associação foi a primeira entidade a confirmar um show do Wesley Safadão em Rondônia em 2017. “Fizemos uma consulta popular e este show foi o mais pedido pelos internautas. Estamos realizando um desejo de muitas pessoas aqui de Rondônia”, argumentou.

Dorival agradeceu os representantes de instituições financeiras, entre eles as cooperativas de Crédito Credisis Crediari e Sicoob, além dos bancos da Amazônia e do Brasil.

Fonte: Assessoria

Expoari Ariquemes