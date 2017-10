Workshop realizado pela ACIJ em parceria com a Dale Carnegie capacita vendedores em Jaru

Compartilhar





















Aconteceu na noite da ultima quinta-feira (26) no auditório da Associação Comercial e Industrial de Juro – ACIJ o Workshop com o tema: “Base das Competências de Vendas”. Esse foi o segundo do ciclo organizado pela ACIJ e a empresa de treinamentos Dale Carnegie.

A capacitação contou com a participação de vendedores de vários segmentos.

Mediado pelo diretor de instrução da Dale Carnegie em Rondônia, Marcio Papa, o Workshop foi a oportunidade para que os profissionais aprendessem os conceitos que devem ser aplicados no dia a dia para um bom desempenho e resultados positivos nas vendas. “Não existe um segredo para a venda, é necessário estar atento as oportunidades e construir um bom relacionamento com o cliente”, destacou Márcio Papa.

A ocasião foi ainda o espaço para esclarecer dúvidas, já que workshop proporcionou a interação entre instrutor e participantes.

Assim como no primeiro, a entrada custou dois litros de leite em caixinha que serão doados para instituições que realizam ações sociais no município de Jaru.

Assessoria de imprensa ACIJ – Giselle Virgílio