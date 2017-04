Zona da Mata festeja a Escola Sesi-Senai

Compartilhar





















Base política de deputados, senadores, governador e vice-governador, Rolim de Moura recebe o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, no dia 4 de maio, quando a Fiero inaugura, oficialmente, o complexo educacional Sesi-Senai, que tem capacidade para 500 alunos por turno.

Nas cinco salas de aula e nos laboratórios de alimentos, corte e costura, eletrotécnica, e mecânica de motos, eles participam de diversas modalidades de cursos de iniciação, qualificação, aperfeiçoamento, curso técnico, presencial e a distância, cursos in company [em companhia]. Cursos em edificações e técnico de segurança no trabalho estão em andamento, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), e o curso técnico presencial de eletrotécnica, dão chance a 86 alunos por turno.

Estão abertas matrículas para curso nas modalidades de iniciação profissional, qualificação e aperfeiçoamento. Também está em andamento a aprendizagem industrial, atendendo empresas da região com 56 alunos matriculados, do total de 535 inscritos.

Ao inaugurá-la, juntamente com o presidente do Sistema Fiero, Marcelo Thomé, o presidente CNI aproveita também para visitar a Escola Senai em Cacoal. Na volta a Porto Velho, Robson Braga participa, na Casa da Indústria, de debate sobre o desenvolvimento econômico em “Diálogo com a Indústria de Rondônia”.

Lembra o diretor gerente do Sesi-Senai para a região sul do estado, Almir Gaspar Schenfeld, que a escola de Rolim de Moura, conta ainda com os serviços de saúde e segurança no trabalho. Equipe especializada cuida da regulamentação das NRs, prestando serviços de PCMSO, PPRA, exames clínicos de saúde ocupacional, audiometria, elaboração de laudos de insalubridade, consultorias em saúde ocupacional, ginástica laboral e programas de qualidade de vida, entre outros.

Para um público seleto, com indústrias de diversos ramos e tamanhos, e uma comunidade que irá usufruir de cursos capacitações serviços de saúde e segurança e consultorias, o Sistema Fiero visa proporcionar melhor produtividade, com profissionais em melhores condições laborais e capacitados adequadamente ao processo produtivo de Rolim de Moura e região da Zona da Mata.

As unidades Sesi, Senai e IEL estão em fase de integração e trabalham em rede. Assim, o Sistema pode ofertar serviços de outras regiões de Rondônia ou de outros estados do Brasil, atendendo a necessidade da clientela, sempre alicerçados em propostas de negócios customizados.

“É a gestão voltada à indústria rondoniense, apoiada no cumprimento das decisões da diretoria e do Conselho de Representantes”, comenta Marcelo Thomé. “A parceria com a CNI tem sido efetiva e fortalecida pelo alinhamento de diretrizes e ações”, explica.

Por esse motivo, ele afirma, a agenda do presidente Robson em Rondônia confirma esse estreitamento de relações com a CNI, visando ao fortalecimento da indústria brasileira.

Thomé elogia o zelo do presidente Robson com o Conselho de Representantes, a quem atribui atuação “positiva e impactante” no apoio a entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais. “A CNI fortalece pleitos regionais em conselhos, comissões, comitês ou grupos de trabalho da administração pública. Também celebra convênios e contratos, e autoriza despesas previstas no orçamento”, diz.

