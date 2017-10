Zona Sul de Porto Velho recebe dia 11 mais uma edição do TRT Comunidade

Compartilhar





















O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) vai realizar no dia 11 de novembro (sábado) o projeto de responsabilidade socioambiental “TRT Comunidade”, que visa atender a sociedade da zona sul de Porto Velho. A ação vai acontecer das 8h às 13h, na Escola Estadual Capitão Cláudio Manoel da Costa, localizada rua João Elias de Souza, 301 – Cidade do Lobo.

De acordo com a Secretaria Judiciária, serão prestados serviços de emissão de CPF, RG, CTPS, título de eleitor, entre outros. Além de consultas médicas, odontológicas e o recebimento de denuncias contra assédio moral e violência doméstica.

Profissionais da saúde vão realizar atendimento de aferição de pressão arterial, vacinação, glicemia e orientação de saúde preventiva, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites tipo B e C.

Uma equipe da Justiça do Trabalho estará prestando informações sobre direitos e deveres do trabalhador e empresários, além de recebimento de reclamatórias trabalhistas. O Sistema Nacional de Emprego (Sine), estará efetuando cadastro de emprego e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), orientações sobre estágios., cortes de cabelo, maquiagem e recreação.

Parceiros

Esta será a 13ª edição da ação, que é realizada a cada três meses e tem contado com a participação e colaboração de mais de 20 parceiros institucionais a cada edição. Para o próximo dia 11 de novembro já estão confirmadas as participações do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região, Ministério do Trabalho e Previdência Social (INSS), Receita Federal, Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Detran-RO, TRE-RO, Incra, IEL, Procon-RO, Sesc, Senac, entre outros.

