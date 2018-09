ACIA vai sortear automóvel na EXPOVAREJO

Moradores de Ariquemes que doarem sangue ou visitarem a EXPOVAREJO, que será realizada entre os dias 27 e 30 de setembro, poderão ganhar um automóvel. O veículo será sorteado pela Associação Comercial e Industrial de Ariquemes.

O presidente da ACIA, Francisco Hidalgo Farina, explica que o sorteio de uma dupla finalidade. “Inicialmente estamos colaborando com o Hemocentro de Ariquemes, para aumentarmos os estoques de sangue, que estão baixos, pois todo doador vai ter a oportunidade de participar do sorteio ao fim da doação de sangue. Também vamos colaborar com o comércio de Ariquemes, pois os comerciantes que participarem da EXPOVAREJO vão oportunizar que seus clientes participem do sorteio”, explica Farina.

As doações no Banco de Sangue de Ariquemes podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 7h às 13h e na terça-feira o horário é estendido até às 19h.

A EXPOVAREJO vai ser uma grande oportunidade de queima de estoque para os lojistas e uma opção aos consumidores. O evento também vai contar com mostra de artesanato e agroindústria, além do 1º Feirão de Imóveis e Construção Civil, além das empresas de vários segmentos, atendendo à comunidade.

Para mais informações entre em contato com a ACIA pelo telefone 3535-2866.

Assessoria de Comunicação – ACIA Ariquemes