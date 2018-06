Acir entrega novo trator agrícola para Presidente Médici

O senador Acir Gurgacz (PDT) esteve em Presidente Médici no último sábado, 16, durante a comemoração de aniversário de 37 anos de emancipação da cidade. Acir fez a entrega de um novo trator para a prefeitura da cidade, solicitação atendida através de suas emendas parlamentares, junto com a bancada de Rondônia, pelo programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

O valor investido no novo maquinário foi de R$ 145 mil, mas o senador Acir já conseguiu mais de R$ 5 milhões em recursos para Presidente Médici, atendendo obras de infraestrutura, na construção de Unidades Básicas de Saúde e compra de equipamentos hospitalares ou agrícolas.

“São solicitações de maior importância para o bom andamento das obras na cidade ou para as associações rurais que precisam de máquinas emprestadas. Com esta entrega, já somam 5 maquinários entregues para a população de Presidente Médici e estamos com o pedido de um novo carro em licitação”, salientou Gurgacz Segundo o senador, sobre trabalho junto ao município.

Acir parabenizou toda a população de Presidente Médici e relembrou a vinda dos migrantes para o Estado, que contribuíram e continuam contribuindo para o crescimento de Rondônia.

Assessoria de Imprensa

Senador Acir Gurgacz