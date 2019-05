Agricultura de Rondônia e campanha Abril Verde são destaques do Justiça e Cidadania

O Secretário de Estado da Agricultura de Rondônia – Seagri, Evandro Padovani, em entrevista ao programa Justiça & Cidadania, destacou o impacto da 8ª Feira Internacional Rondônia Rural Show na economia da região norte e também a participação da Justiça do Trabalho e parceiros com a campanha de combate à vulnerabilidade infantil no campo e o incentivo à aprendizagem, que será realizada em Ji-Paraná, região central do Estado no período de 22 a 26 de maio.

Padovani ressaltou ainda, a relevância da campanha “Agricultor Inteligente mantém seus filhos na Escola”, promovida pelo Comitê Gestor de Combate à Vulnerabilidade Infantil no Campo, que tem o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região como membro parceiro institucional. Por outro lado enfatizou que com as novas tecnologias também se faz necessário também o cuidado com relação a acidentes do trabalho, disse o Secretário da Seagri.

Reportagem sobre Abril Verde – Trabalho Seguro na Usina de Jirau

Abril Verde: o programa exibe ainda uma reportagem sobre a campanha Abril Verde, para conscientização quanto à prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com uma palestra realizada a funcionários da Usina de Jirau em Porto Velho/RO, pela juíza do trabalho Luzinália de Souza Moraes, titular da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.

