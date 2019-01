Apesar de assumir governo com contas no azul, Marcos Rocha terá desafios na economia de RO

Novo governador terá missão de manter as contas do estado em dia e irá governar a terceira economia da Região Norte.

Eleito o 9° governador de Rondônia, o Coronel Marcos Rocha (PSL) terá a missão de comandar a terceira economia da Região Norte do Brasil nos próximos quatro anos. Com 37 anos de criação, Rondônia vem se destacando no cenário nacional como uma das economias mais pujantes do país – com o agronegócio como carro-chefe.

Diante disso, o G1 pontuou as principais características da economia rondoniense e os desafios que o novo governo terá pela frente.

PIB e exportações

Conforme o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rondônia tem uma participação de apenas 0,6% em toda a riqueza produzida no país. Mesmo assim, o estado é detentor do terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) da Região Norte – a soma de todas as riquezas produzidas pelo estado – ficando atrás apenas do Pará e Amazonas.

Tendo no agronegócio a sua principal força, Rondônia, segundo o último levantamento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) para o estado, teve a carne e a soja como responsáveis por mais de 80% de todas as suas exportações.

Sendo um estado majoritariamente agrário, Rondônia tem mais de 90% de suas exportações de produtos básicos e o restante de produtos industrializados.

Situação fiscal

Na contramão de grandes estados que enfrentam dificuldades para equilibrar as contas, Rondônia foi um dos poucos que conseguiu fechar o último ano em uma situação fiscal consideravelmente boa, segundo um estudo realizado pela Tendências Consultoria Integrada.

No entanto, o levantamento mostrou que, mesmo com a saúde financeira saudável, Rondônia não escapou do que os especialistas costumam apontar como uma das piores armadilhas estaduais: o gasto com pessoal.

Segundo um estudo publicado em agosto do ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rondônia foi o terceiro estado que mais registrou alta nos gastos com pessoal inativo. Isso representa aumento de 16,8%.

Para solucionar e manter as contas do estado no verde, o estudo aponta que os futuros governadores terão que implementar mudanças envolvendo os servidores com e sem vínculo. Atualmente, Rondônia conta com mais de 55 mil servidores estaduais que, juntos, comprometem 53,29% da receita anual.

Apesar disso, o estado está dentro do limite estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina um teto de 60% de gastos com o funcionarismo.

Outro desafio do Coronel Marcos Rocha será estreitar uma conversa com os 52 municípios acerca do limite de gastos com pessoal. Em dezembro do ano passado, a Câmara Federal aprovou que flexibiliza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), permitindo que apenas os municípios estourem o limite de gastos com funcionários sem sofrer punições.

Dinheiro em caixa

Com um orçamento de mais de R$ 8 bilhões para 2019, o desafio do novo governo será controlar as despesas com pessoal e custeio que, nos últimos anos, comprometeram mais de 90% da receita líquida. Isso deixou o estado com uma capacidade de investimento de apenas cerca de 7%.