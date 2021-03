Após desembarque do mercado, partido Novo decide ser oposição a Bolsonaro: “ideologia perversa e populista”

Após sistema financeiro indicar que “remoção de Bolsonaro é questão de vida ou morte”, sigla soltou diretriz se colocando como oposição, mas sinalizando que pode votar a favor de pautas neoliberais de Guedes: “Jamais será contrária aos interesses do país.

Por Plinio Teodoro

Após o mercado financeiro desembarcar do governo Jair Bolsonaro (Sem partido) diante da falta de perspectivas econômicas com a inércia do plano de vacinação contra a Covida-19, o partido Novo divulgou, na noite desta segunda-feira (8), uma nova diretriz partidária em que se coloca como “oposição” ao Planalto.

Mercado financeiro abandona Bolsonaro: “Remoção do cargo é questão de vida ou morte”

“Após 2 anos de governo, vemos que o bolsonarismo pode causar tanto mal quanto o petismo aos brasileiros. O NOVO é, e sempre será, oposição a qualquer ideologia política perversa e populista que vá na direção oposta da construção do Brasil que merecemos”, anunciou a sigla nas redes, justificando a decisão com os “temores” do mercado sobre a “polarização” entre Lula e Jair Bolsonaro.

Entusiasta das políticas neoliberais do ministro Paulo Guedes na economia, o Partido Novo é uma das siglas que mais votam sob orientação do governo no Congresso.

Na diretriz, o partido afirma que “a bancada federal permanecerá formalmente independente na Câmara dos Deputados, não se aliando aos partidos do bloco de oposição que, assim como o governo, também não apresentam compatibilidade com os princípios e valores do NOVO”.

Por fim, a sigla sinaliza que deve votar a favor das pautas neoliberais vindas do Planalto ao afirmar que “a posição institucional do NOVO, portanto, jamais será contrária aos interesses do país, mas sim às irresponsabilidades cometidas pelo governo”