ARR e Teemp’s Produções confirmam shows da 39ª Expojipa

Visitante que chegar até as 21hs no Parque de Exposições concorre a prêmios em dinheiro

Os shows da 39ª Expojipa – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Ji-Paraná realizada no período de 26 a 30 de setembro no Parque de Exposições Hermínio Victorelli foram confirmados pelo presidente da Associação Rural de Rondônia (ARR) Sérgio Ferreira e pelo diretor presidente da Teemp´s Produções Edson da Silva em entrevista Coletiva à imprensa na sede da ARR. Entre as novidades anunciadas, shows com as duplas sertanejas: Zé Neto e Cristiano, Humberto e Ronaldo, Marcelo Silva e Walison Viola e Xand Avião. Nesta edição R$ 100 mil será sorteado entre os participantes da 39ª Expojipa, que adquirirem o passaporte, que será vendido ao valor de R$ 90 o primeiro lote.

Outro fator anunciado na coletiva foi à realização da Noite Solidária na quinta-feira, na abertura do rodeio profissional, além do sorteio de R$ 5 mil todas ás noites, para quem chegar até ás 21 horas no Parque de Exposições. “Queremos dar esse grande presente ao nosso público, que chega cedo ao Parque. Bem como, na nossa noite solidária, que será quinta-feira e não domingo, para que possamos presentear ás famílias que vem na 39ª Expojipa, e que tem o desejo de assistir a queima de fogos e a abertura do rodeio profissional”, disse Edson da Silva, diretor presidente da Teemp´s Produções.

A proposta da ARR e Teemp´s Produções é de sortear R$ 100 mil, iniciando na quarta feira com R$ 5 mil; na quinta-feira haverá dois sorteios: um de R$ 5 mil e outro de R$ 20 mil; na sexta-feira mais dois sorteios: um de R$ 5 mil e outro de R$ 10 mil; sábado somente um sorteio de R$ 5 mil e no domingo finalizando, um sorteio de R$ 50 mil e shows regionais.

A 39ª Expojipa selou a parceria entre Associação Rural de Rondônia e a Teemp´s Produções na contração de grandes nomes da música sertaneja e do forró. “Temos absoluta certeza que em meio a tantas novidades teremos grande público aqui no Parque de Exposições na nossa 39ª Expojipa. Um evento extremamente importante para o setor do agronegócio, que movimentou mais de R$ 50 milhões na economia regional,em 2017. Estamos incorporando a nossa feira e fortalecendo nossas parcerias, para que tenhamos grandes negócios em 2018”, disse Sérgio Ferreira, presidente da ARR.

Com slogam “Rumo aos 40 – A melhor de Rondônia”, a 39ª Expojipa terá cinco noites de duração e expectativa de receber público superior a 150 mil visitantes. “Esse público que prestigia a feira, quer fazer negócios, se divertir, passear com a família, concorrer a prêmios e curtir os shows. “Por isso, que vamos lançar o primeiro lote de passaporte a R$ 90 com direito a parcelamento no cartão, além de condições especiais para as empresas, que compram em grande quantidade para vender aos seus funcionários”, ressaltou Edson da Silva, diretor presidente da Teemp´s Produções.

Segundo Edson, o show de abertura da 39ª Expojipa será com Zé Neto e Cristiano na quarta-feira dia 26; na quinta dia 27, a animação ficará por conta da dupla vencedora do Reality Você é Show, Marcelo Silva e Walison Viola e das cantoras Marina Reis e Deborah Cavalcante; na sexta-feira dia 28, a dupla Humberto e Ronaldo comanda a festa e no sábado dia 29, Xandy Avião no palco na 39ª Expojipa.

A 39ª Expojipa está prevista para o período de 26 a 30 de setembro, com cavalgada no dia 23, domingo, pelas principais ruas e avenidas da cidade. O evento contara com leilões, palestras técnicas, julgamento de bovinos, concurso leiteiro com a Emater, expositores de máquinas e implementos agropecuários, Espaço Multissetorial com a Câmara de Dirigentes Lojistas, exposição de veículos com o Núcleo Automotivo da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná e da Prefeitura Municipal.

“Através das instituições financeiras, queremos negociar linhas crédito com taxas diferenciadas para ampliarmos o volume de negócios, seja na aquisição de veículos, bovinos, máquinas e implementos agropecuários. Lembrando que os nossos leilões no ano passado movimentaram mais de R$ 14 milhões, e que agora no dia 14 teremos mais uma edição do Leilão Três Fronteiras aqui no parque”, detalhou Sérgio Ferreira, presidente da ARR.

