Assassin’s Creed Origins para PC fica gratuito no fim de semana

A Ubisoft anunciou que irá oferecer Assassin’s Creed Origins para PC gratuitamente neste fim de semana.

O Assassin’s Creed de 2017 estará disponível na plataforma Uplay de sexta-feira, 19 de junho, até domingo, 21 de junho. Os interessados podem começar a pré-carregar o jogo a partir de hoje.

Ambientado no Egito Antigo, Assassin’s Creed Origins coloca os jogadores no papel de Bayek, protetor do Egito e um dos primeiros Assassinos.

O próximo jogo da série, Assassin’s Creed Valhalla, será lançado no final de 2020 para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Fonte: R7 Noticias