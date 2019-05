ASSINADO: 1,2 mil pessoas são beneficiadas em 10 projetos com meio milhão de reais por repasse da Prefeitura

Prefeito Eduardo Japonês assinou repasses para projetos que atendem crianças, adolescentes e adultos que vivem em situações de vulnerabilidade

Dez entidades que beneficiam crianças, adolescentes e adultos em situação de risco ou vulnerabilidade social, em parceria com a Prefeitura, receberão repasse de R$ 560 mil do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Fumucrad) e do Fundo Municipal de Assistência Social (FUMAS). Assinados pelo prefeito Eduardo Japonês nesta quarta-feira, dia 15, os repasses vão beneficiar mais de 1,2 mil pessoas diretamente.

“Essas Ongs e associações são de grande importância para o município. A Prefeitura sozinha não conseguiria realizar esse lindo trabalho que já vem a anos salvando o futuro e a vida de muitos jovens e adultos” , disse o prefeito Eduardo Japonês.

As entidades beneficiadas pelos termos de fomento da Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social (Semas), aplicam os recursos em atividades esportivas, de recuperação de dependentes químicos, formação de jovens, cuidados com idosos, e outros fins beneficentes para população em dificuldades.

A secretária de Assistência Social, Patrícia da Glória, agradeceu a disposição do prefeito em continuar contribuindo para tantas entidades. “Deste valor, R$ 127 mil já foram repassados conforme as prestações de contas das entidades são apresentadas. Várias famílias são atingidas diretamente e indiretamente com essas entidades de apoio, a realização dessas atividades influenciam no futuro da nossa cidade”, explicou a secretária.

Veja abaixo os valores que cada entidade receberá e a quantidade de pessoas atendidas por elas:

Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) – R$ 80 mil para atender 180 crianças e adolescentes

Associação Metodista de Ação Social (Amas) – R$ 80 mil para atender 190 pessoas

Associação Agentes Mirins – R$ 75 mil para atender 230 crianças

Associação de Moradores dos Setores 08 e 09 (Asmom) – R$45 para atender 55 moradores

Ong O Caminho – R$ 50 mil para atender 120 pessoas

Associação Beneficente “Fonte de Água Viva” – R$ 50 mil para atender 200 pessoas

Associação de Basquete de Vilhena (Asbavi) – R$ 30 mil para atender 70 crianças e adolescentes

Bombeiros Mirins – R$ 25 mil para atender 130 crianças e adolescentes

Lar dos Idosos Maria Tereza Lamarta – R$ 80 mil para atender cerca de 30 idosos

Associação Trindade Santa – R$70 mil para atender cerca de 40 pessoas

Assessoria de Comunicação – Semcom