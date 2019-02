Audiência pública do revelará prestação de contas da Prefeitura de Vilhena no 27/02 quarta-feira

Realizado a cada 4 meses, o evento demonstra em detalhes as ações da administração no município

Acontece na próxima quarta-feira, dia 27 de fevereiro, às 8h, no auditório da Prefeitura de Vilhena, a Audiência Pública a Audiência Pública de Prestação de Contas da Prefeitura do 3° Quadrimestre de 2018. O objetivo do evento é demonstrar em detalhes os relatórios financeiros e resumos das ações mais importantes das secretarias.

Esta é uma boa oportunidade para todos conhecerem o trabalho desenvolvido pela atual gestão entre os meses de setembro a dezembro do ano passado. “Estamos prestando informações a todo o tempo e a audiência é mais uma forma de mostrarmos o esforço que a atual gestão tem investido para solucionar os problemas crônicos da cidade. Gostaríamos que as pessoas realmente viessem participar”, conta o prefeito Eduardo Japonês.

Aberto ao público é à imprensa, o evento não deverá se alongar e pretende apresentar um resumo claro e objetivo através de exposições feitas por secretários e servidores da Prefeitura. A última audiência foi realizada em 28 de setembro de 2018 e explanou as ações realizadas durante o 2° quadrimestre daquele ano.

Assessoria de Comunicação – Semcom