Aulas presenciais poderão voltar em agosto, diz governo de RO

Durante entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (15), o governador Marcos Rocha e o secretário de finanças, Luís Fernando Pereira, falaram sobre o retorno às aulas no estado de Rondônia, paralisada desde o mês de março quando se agravou a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo Luís Fernando, a expectativa do Executivo Estadual é a de que as aulas retornem no mês de agosto.

“É importante lembrar que isso é uma projeção, tudo depende de como as coisas vão funcionar”, afirmou o secretário da SEFIN.

Enquanto não retornam às aulas presenciais, estudantes usam a internet para manter aulas durante quarentena.

