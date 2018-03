Bailarinos da academia do Sesi participam de testes do Balé Bolshoi

Umas das principais companhias de balé do mundo, a Escola de Teatro Bolshoi, fará pré-seleção para novos alunos, dia 5 de maio, no ginásio da escola Sesi-Senai-IEL Lagoa, à avenida Rio de Janeiro. A parceria foi fechada entre a instituição de ensino, Funcultural e prefeitura de Porto Velho.

A cada ano a Escola de Dança Bolshoi no Brasil realiza audição com alunos para composição de seu seleto grupo de alunos. Bailarinos de todo Brasil participam desta audição, entre eles, bailarinas da academia de dança do Sesi-Senai Lagoa.

A gerente da escola, Fabiana Amaral ressalta que a Fundação Cultural (Funcultural) da Prefeitura de Porto Velho é responsável pela vinda da equipe técnica da instituição à capital rondoniense. O Sesi apoia o evento com a cessão do ginásio. As inscrições estarão abertas até 2 de maio e podem ser feitas pelo site www.escolabolshoi.com.br.

Fabiana destaca que “referência no fomento da dança em Rondônia, o Sesi fortalece cada vez mais sua atuação no campo da cultura não só na dança, mas também na música”.

Os inscritos vão passar por avaliações de condições físicas para dança, como musculatura, articulações, desvios posturais, habilidades físicas e motoras, percentual de massa corpórea e habilidades para o balé clássico e contemporâneo. A pré-seleção será no ginásio do Sesi, na avenida Rio de Janeiro. Os selecionados receberão bolsa de estudo. Os testes serão realizados às 9 horas para os nascidos entre 2004 e 2006. Às 11h15 para os nascidos nos anos 2000 a 2003.

As vagas são para os nascidos nos anos de 2000 a 2009 de ambos os sexos. O valor das inscrições é R$ 22,00 e deverá ser pago até o dia 4 de maio, na Caixa Econômica agência: 0419, operação 003, conta corrente: 2481-6. A direção da escola informa que não serão aceitas inscrições que não estejam de acordo com as exigências do edital. Para os nascidos entre 2000 a 2006 — faz-se necessário conhecimento/vivência em dança. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 7 de maio no site da escola Bolshoi.

A Escola Bolshoi Brasil fica em Joinville É a única fora de Moscou, na Rússia. Joinville foi a cidade escolhida para sediar o projeto de inclusão social de crianças e jovens. A Escola, que fica no Norte Santa Catarina, foi inaugurada no ano 2000.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo