Bancada federal entrega máquinas aos municípios

Convênio é resultado de emenda coletiva da bancada federal de Rondônia.

A bancada federal de Rondônia fez a entrega simbólica, ontem, 8, de máquinas e equipamentos para os 52 municípios de Rondônia, somando mais de R$ 150 milhões. O deputado federal Lindomar Garçom, atual coordenador da bancada, disse que esta é a primeira vez na história do Estado que o Governo Federal libera uma soma tão expressiva através de uma emenda de bancada.

“É a maior emenda já paga em todo o Brasil, graças à união da bancada de Rondônia, do apoio do governo do Estado e da nossa articulação com os prefeitos”, comemorou Garçom.

O convênio engloba a aquisição de 1.553 equipamentos, como retroescavadeiras, caminhão caçamba, tratores e motos niveladoras.

O senador Acir Gurgacz (PDT) destacou a importância desses equipamentos para as prefeituras, que estão passando

dificuldades diante da redução dos repasses federais aos municípios e da crise econômica. “Além de ser um apoio para a manutenção das estradas, os equipamentos também vão servir para auxiliar os produtores rurais e com

certeza isso terá um resultado positivo em nossa economia”, frisou Acir.

O governador Daniel Pereira (PSB), que assinou o convênio com o Ministério da Defesa para o repasse dos equipamentos às prefeituras, disse que é a primeira vez na história do Estado que uma emenda coletiva traz benefícios para 100% dos municípios. “Somos um Estado agrícola, e esse investimento vai permitir melhorar as estradas e as condições de produção’’, disse o governador.

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB), coordenador da bancada no ano passado, ressaltou o esforço dos 11

parlamentares que compõem a bancada federal e a atenção especial do programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, responsável pela liberação dos recursos.