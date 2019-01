Banco da Amazônia tem R$ 1,7 bilhão para financiamento em RO

O anúncio dos valores a serem disponibilizados pelo Banco da Amazônia em 2019 aos empresários rondonienses deixou o mercado animado. A instituição possui R$ R$ 1,7 bilhão para financiamentos através do Fundo Constitucional do Norte, o FNO, o que pode impulsionar a economia estadual.

Nesta terça-feira, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), Francisco Hidalgo Farina, discutiu com o gerente Pessoa Jurídica e o gerente geral do Banco da Amazônia em Ariquemes, José Henrique e Maqson de Campos Lima, ações que podem ser colocadas em prática para o impulsionamento da atividade econômica. “Precisamos de uma política de crédito que beneficie do pequeno ao grande investidor, para que todos tenham acesso a esses recursos”, destaca Farina

Os gerentes explicaram que somente a região do Vale do Jamari está apta a receber mais de R$ 300 milhões. “Contudo esse valor pode ser muito superior a isso pelo potencial da região e pelo volume de recursos que temos à disposição dos investidores”, acrescenta Maqson de Campos Lima.

FELIXIBILIZAÇÃO PROJETOS

Outra boa notícia para os investidores é a flexibilização em alguns projetos de viabilidade, que passam a ser feitos através dos colaboradores do Banco da Amazônia, através da avaliação de crédito de cada investidor. “Estamos criando facilidades para que os empresários possam ter sucesso em seus negócios”, destaca José Henrique.

JUROS

Para 2019, as taxas de juros dos financiamentos do FNO ficaram entre 5,5% até 7% ao ano, o que é bastante atrativo aos empresários.

Tanto a ACIA quanto o Banco da Amazônia estão à disposição dos empresários de Ariquemes para tratarem de investimentos e para melhorar o desenvolvimento econômico regional.

Assessoria de Comunicação

Luiz Martins