Bolsonaro sanciona projetos que facilitam a compra de vacinas, inclusive por empresas

Vinte e dois governadores lançaram um pedido, em carta aberta, de pacto nacional pela vida e pela saúde. Os governadores querem a participação dos três poderes e das três esferas da federação para reforçar a luta contra a pandemia.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou projetos que facilitam a compra de vacinas, inclusive por empresas. Horas antes, 22 governadores lançaram um pedido de pacto nacional pela vida e pela saúde.

A proposta foi feita em carta aberta ao Brasil. Os governadores querem um pacto nacional com a participação dos três poderes e das três esferas da federação para reforçar a luta contra a pandemia. Afirmam que o coronavírus é hoje o maior adversário da nossa nação e pedem expansão da vacinação, com pluralidade de fornecedores, mais compras e busca de solidariedade internacional.

Apoio a medidas preventivas, essenciais para conter o vírus, como o uso de máscaras e desestímulo a aglomerações têm sido usadas com sucesso na imensa maioria dos países, de todos os continentes. Apoio aos estados para manutenção e ampliação de leitos, com integração de todos os sistemas.

Os governadores afirmam ainda que esse pacto deve ser dirigido por um comitê gestor, com a assessoria de uma comissão de especialistas. Por isso mesmo, a carta foi entregue ao Congresso, com a assinatura de 22 governadores, incluindo aliados do governo federal.

Com o agravamento da crise sanitária e sem estoque de imunizantes, o Ministério da Saúde apelou ao governo chinês. A carta, enviada, nesta terça (9), ao embaixador Yang Wanming fez um alerta: “a Campanha Nacional de Imunização corre risco de ser interrompida por falta de doses, dada a escassez da oferta internacional.

Por conta disso, o Ministério da Saúde vem buscando estabelecer contato com novos fornecedores, em especial a Sinopharm, e pediu ao embaixador para averiguar a possibilidade da Sinopharm fornecer 30 milhões de doses, se possível, ainda para o primeiro semestre de 2021. A carta foi assinada pelo secretário-executivo do ministério, Elcio Franco.

“Uma medida desesperada de alguém que está em desespero porque não se planejou, não fez a lição de casa. Agora a gente está sem o insumo. A gente vai ter, de fato, uma interrupção na vacinação e isso vai fazer com que a epidemia seja ainda mais prolongada. A gente poderia ter sido pioneiro, utilizando o saber, a competência que nós temos do Programa Nacional de Imunização e a fazer essas compras no tempo adequado”, comentou o médico sanitarista Adriano Massuda.

Depois de idas e vindas, o cronograma de março, que já chegou a prever 46 milhões de doses de vacinas, começou a semana com uma estimativa de 30 milhões de doses. Nesta quarta (10), o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu que só conta mesmo com a solução caseira, o estoque produzido na Fiocruz e no Butantan e voltou a falar de queda nos números.

“Sem a produção da Fiocruz e Butantan, nós hoje praticamente não teríamos vacinado ninguém.

As doses importadas, negociadas, contratadas, empenhadas por laboratórios internacionais, nós temos muita incerteza de recebê-las. Nós estamos garantidos para março entre 22 e 25 milhões de doses, podendo chegar até 38 milhões de doses”, afirmou Pazuello.

A declaração foi feita na cerimônia de assinatura de novas leis que vão facilitar a compra de vacinas:

a que estabelece prazo de 7 dias úteis para a Anvisa analisar pedidos de uso emergencial de vacinas com aval em agências internacionais de referência; a que permite o setor privado comprar vacinas, com previsão de doação para o SUS e uso posterior para funcionários; a que autoriza expressamente União, estados e municípios a assumirem responsabilidades por eventuais efeitos das vacinas –

essa é a principal exigência das farmacêuticas Pfizer e Jansen, da Jhonson & Jhonson, que não têm fabricantes parceiros no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro tinha até os dias 23 e 25 de março para sancionar essas leis, mas resolveu antecipar a cerimônia no Palácio do Planalto, que foi incluída na agenda, quase em cima da hora.

Todos estavam de máscara. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, defendeu as medidas de prevenção à pandemia e o presidente fez um discurso em defesa das ações do governo na pandemia.

“Até o final do ano teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros. Paralelamente a tudo isso, via Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do ministro Marcos Pontes, ele busca a feitura de uma vacina brasileira. Uma equipe nossa, entre eles integrantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde retorna hoje de Israel, onde fomos buscar parcerias para a feitura de vacinas”, disse Bolsobnaro.

A reportagem chamou a atenção para um fato novo, em eventos com a presença do presidente Bolsonaro. O presidente e todos os demais participantes estavam usando máscaras e mantendo uma distância maior do que a habitual, entre eles – isso é mesmo uma novidade.

Desde o dia três de fevereiro, em que apareceu com máscara na abertura do ano legislativo, no Congresso Nacional, Bolsonaro participou de 36 eventos oficiais, de acordo com levantamento do G1 – em nenhum deles usou a proteção no rosto. E há menos de duas semanas, criticou publicamente as máscaras. Chegou a afirmar, sem nenhuma base científica, que elas produziriam efeitos colaterais.

A cerimônia desta quarta (10), em que o presidente e todos os demais participantes surgiram mascarados, começou pouco mais de quatro horas depois do pronunciamento do ex-presidente Lula, em que ele e todos os presentes ao evento usaram máscaras.