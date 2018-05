Brasil lidera ranking de países com menor confiança em políticos

Alguns cidadãos de países acreditam que seus políticos estão do lado deles, enquanto outros … Não tanto

Os eleitores de todo o mundo conquistaram através do voto o direito democrático de escolher seus representantes. Mas as figuras eleitas cumprem essa obrigação? Isso depende do país.

Para seu último relatório, o Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum) entrevistou cidadãos de 137 países sobre como eles classificam os padrões éticos de seus políticos em uma escala de 1 a 7, em que 1 é extremamente baixo e 7 é extremamente alto.

Isso significa que as pessoas dessas nações cuja pontuação é mais próxima de 7 têm maior confiança em seus representantes eleitos. Clique na galeria e nos países que marcaram pontos altos e aqueles que tiveram pontos baixos.

Fonte: noticiasaominuto.com.br