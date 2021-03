Brasil registra 2.349 mortes por Covid em 24 horas, novo recorde desde o início da pandemia

A média móvel de mortes pela doença no país chegou a 1.645, também um recorde

Fonte: Jornal Nacional

Pela primeira vez na pandemia, o registro de mortes diárias no Brasil passou de 2,3 mil, de acordo com os números atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa.

É um número altíssimo. Em 24 horas, o Brasil registrou 2.349 mortes por Covid. Infelizmente, mais um recorde. No total, 270.917 pessoas perderam a vida para doença no país.

Além do aumento do número de óbitos, os registros desta quarta-feira (10) acumularam os de Goiás, que não divulgou dados de mortes na terça-feira (9). Mas os números não incluem os do Distrito Federal, que não liberou os dados nesta quarta.

Em 24 horas, foram registrados 80.955 novos casos no país. Já são 11.205.972 infectados. O Brasil tem, em média, 69.107 novos casos por dia, o maior número desde o início da pandemia, 32% a mais do que a média de duas semanas atrás.

A média de mortes também é a maior da pandemia, pelo 12ª dia seguido. Agora, o Brasil tem média de 1.645 mortes por dia, aumento de 43% em duas semanas.

Assim, o Brasil ultrapassou nesta quarta os Estados Unidos e tem agora a mais alta média de mortes por Covid do mundo. Segundo dados oficiais, nos Estados Unidos, morrem, em média, 1.547 pessoas por dia. Só que os Estados Unidos têm uma população 55% maior do que a do Brasil.

Com alta na média de mortes, aparecem 22 estados. Em estabilidade, estão dois estados: Minas Gerais e Roraima. E com queda na média de mortes, também dois estados: Amazonas e Rio de Janeiro.

O Brasil tem nesta quarta 9.013.639 pessoas vacinadas com a primeira dose. O percentual da população vacinada com a primeira dose é de 4,26%.