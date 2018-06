Cavalgada e desfile de veículos da Expovil será dia 30

O tradicional desfile da Expovil pelas ruas de Vilhena será realizado no último sábado deste mês, dia 30/6. O desfile acontecerá há 5 dias da abertura da festa que neste ano será realizada de 4 a 8 de julho. A expectativa dos organizadores, é que o desfile repita o sucesso de público e de participantes das outras edições.

A cavalgada também será uma das grandes atrações do desfile, já que o evento reúne não apenas os peões e cowgirls. “Além dos tradicionais cavaleiros e amazonas, e das comitivas, teremos um verdadeiro desfile com máquinas agrícolas, caminhões, carroças, veículos de todos os tipos”, explica César Amaral, diretor secretário da Aviagro e um dos responsáveis pela organização do desfile.

Segundo o presidente da Aviagro, Kiko Campo Grande, a concentração para o desfile será na Praça Ângelo Spadari a partir das 8 horas. O desfile começará pontualmente às 10 horas. O trajeto será o mesmo dos anos anteriores. A comitiva sai pela Avenida Major Amarante em direção ao bairro 5º BEC. No final da Major, o desfile segue para a Avenida Marechal Rondon, atravessa a BR-364 até pegar a Brigadeiro Eduardo Gomes em direção ao Parque de Exposições da Aviagro.

Para dar mais segurança aos participantes e obedecer as leis em vigor não serão permitidos no desfile, a ingestão de bebidas alcoólicas e o transporte de pessoas em cima de carrocerias de caminhonetes e caminhões.

A Expovil

Neste ano, a Expovil foi reformulada e dentre as principais inovações estão a união com a ACIV par a realização do Portal do Agronegócio junto com a festa, e a liberação dos portões do parque de exposições para qualquer visitante. A cobrança de ingressos ou passaporte para assistir o rodeio e os shows musicais será feita apenas na entrada da arena de shows (arquibancada, camarotes e Cafe Cowboy).

E os shows prometem animar e muito os visitantes. A abertura contará com Gustavo Lima, no dia 4/7. No dia seguinte será a vez da cantora Mariana Fagundes se apresentar e na sexta-feira, o show será por conta do cantor Manutti. A outra grande atração da festa, a cantora Nayara Azevedo se apresentará no sábado 7/7. A Expovil termina no domingo com show da dupla Pedro Luccas & Vinícius.

Além de poder assistir aos shows musicais e aos rodeios, os portadores dos passaportes também concorrerão a prêmios em dinheiro.