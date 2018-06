Ciclistas de Porto Velho irão à Fhemeron motivados pelo projeto Pedalando Pela Vida

A solidariedade e o ciclismo deram origem ao projeto Pedalando Pela Vida, que massifica a campanha para a conscientização e importância da doação de sangue. Em Porto Velho, essa junção reunirá neste sábado, dia 16, mais de 100 praticantes da modalidade para doação de sangue na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron), a partir de 9h.

Segundo um dos incentivadores do projeto, o servidor público Evandro Deglei, trata-se de um evento que divulga o esporte e ajuda a salvar vidas por meio da doação de sangue, a exemplo do que já vem sendo realizado pelos grupos de ciclistas de Gravatal, município do estado de Santa Catarina.

Evandro explica que a atividade deste sábado é apenas um pontapé inicial de várias programações que grupos de ciclistas esperam desenvolver, visando o fortalecimento da parceria com a Fhemeron e, consequentemente, fomentar o hábito de doar sangue. Ele ainda ressalta que as atividades de sábado irão se estender durante toda a próxima semana, com encerramento marcado para o dia 23, quando será realizado um passeio ciclístico com saída marcada para as 16 horas em frente à Praça das Três Caixas D´Água rumo ao Espaço Alternativo.

Para a assistente social da Fhemeron, Maria Luíza, a iniciativa dos ciclistas de Porto Velho chega a um bom momento e a campanha Pedalando Pela Vida impulsiona os trabalhos desenvolvidos pela Fundação, visando atrair mais pessoas para o ato de doar sangue. Ela destaca a iniciativa e parabeniza todos os doadores pelo Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado anualmente em 14 de junho.

A doação de sangue é 100% voluntária e não causa prejuízos ao organismo. Uma única doação pode salvar até quatro vidas, uma vez que o material é separado em diferentes hemocomponentes: concentrado de hemácias (glóbulos vermelhos), concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado que podem ser utilizados em diversas situações clínicas.

Os requisitos para doação de sangue são: ter entre 16 (acompanhado do responsável) e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade; Pesar no mínimo 50kg; Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); Estar alimentado, por isso evite alimentos gordurosos; Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato, emitido por órgão oficial.

