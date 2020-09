Com 38,3% da intenção de votos, prefeito Eduardo Japonês pode ser reeleito em Vilhena, aponta pesquisa do Instituto Haverroth

Fonte: Assessoria Instituto Haverroth

O Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC) divulga nesta terça, 8, a mais recente pesquisa eleitoral para prefeito de Vilhena. Pelos resultados levantados pelo instituto, a tendência nas eleições de novembro no município é a polarização entre dois candidatos, como acontece historicamente na cidade.

De acordo com a pesquisa, o prefeito Eduardo Japonês (PV) será reeleito com 38,3% da intenção de votos. Já a ex-prefeita Rosani Donadon (PSC) vem em segundo lugar, com 27,4%. Distante dos dois primeiros colocados, aparecem Coronel Rildo (sem partido), que obteve 6,9% da intenção de votos, e Darci Cerutti (DEM), com 4,2%. Em último está Paulo Sérgio da Argamazon (REPUBLICANOS), com 1,8%. Os indecisos e os que não souberam responder somam 21,4%.

Realizada por conta do próprio IHPEC, a pesquisa foi estimulada, que é quando se apresenta as opções de candidatos aos entrevistados. Os nomes colocados no formulário de entrevista foram de autodeclarados pré-candidatos a prefeito da cidade até o momento da pesquisa ou nomes que vêm sendo apontados na imprensa e redes sociais como possíveis candidatos.

Foram ouvidos 820 eleitores em 20 setores da cidade, incluindo ruas e avenidas dos principais bairros, entre os dias 26 e 31 de agosto. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RO-07987/2020. A margem de erro é 2% para mais ou para menos. E o intervalo de confiança é de 95%.

A estatística Tuannhy Rozeira Haverroth, do IHPEC, informa que durante a realização da pesquisa os entrevistadores do instituto tomaram os cuidados devidos, respeitando as medidas de segurança em razão da pandemia de covid-19.