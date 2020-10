Com 40,1% das intenções de voto, Eduardo Japonês se mantém à frente em pesquisa para prefeito de Vilhena

Levantamento feito pelo IHPEC dias 5 e 6 de outubro mostra que a disputa continua polarizada entre atual prefeito e ex-prefeita

O prefeito Eduardo Japonês (PV), que concorre à reeleição, se mantém à frente dos outros quatro candidatos que disputam o cargo em Vilhena. E mesmo com cinco chapas concorrendo, de acordo com o resultado da pesquisa, as eleições em Vilhena seguem a tradição, com a disputa se polarizando desta vez entre o atual prefeito e a ex-mandatária Rosani Donadon.

Esta pesquisa, realizada nos dias 5 e 6 de outubro pelo Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC) e divulgada nesta sexta, 9, é a primeira depois das convenções que definiram os nomes dos candidatos que estão no pleito.

Pelo levantamento do IHPEC, Eduardo Japonês (PV) tem 40,1% das intenções de voto. Já a candidata Rosani Donadon (PSC) continua em segundo, com 30,7%, enquanto Coronel Rildo (Podemos) está em terceiro lugar, com 10,7% das intenções de voto. Em seguida aparece o candidato Paulinho da Argamazon (Republicanos), com 6,9%, e por último ficou Miguel Câmara (PSB), com 1,9%. Os que não souberam responder somaram 9,7%.

Realizada por conta do próprio IHPEC, a pesquisa foi estimulada, apresentando as opções de candidatos aos entrevistados. E nesta amostra foram ouvidas 420 pessoas nas principais avenidas da cidade, nos dias 5 e 6 de outubro. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RO-08666/2020. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. E o intervalo de confiança é de 95%.

Durante as entrevistas, o IHPEC tomou todos os cuidados e seguiu as medidas de segurança em razão da pandemia de covid-19.

Fonte: IHPEC