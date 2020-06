Com prefeita e deputado, Marcos Rocha visita obras e destaca o fortalecimento de Cacoal

Glaucione Rodrigues explicou o tão sonhado asfalto na Avenida Primavera

Durante a estada no município de Cacoal, no sábado (13), para acompanhar a ação “Mapeia Rondônia” que realizou testes rápidos na população contra o coronavírus, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, aproveitou a ocasião para verificar as obras de asfalto que estão em andamento no bairro Vista Alegre e reforçou o fortalecimento da parceria com a Prefeitura para ações que tragam benefício ao município, também conhecido como “Capital do Café”.

Marcos Rocha esteve acompanhando a prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues, e o deputado estadual Cirone Deiró, momento em que verificaram ‘in loco’ todo o trabalho que está sendo realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER).

Os recursos são do governo do Estado, por meio de emenda parlamentar do deputado Cirone Deiró.

No momento em que esteve acompanhando as obras, Marcos Rocha constatou a satisfação de alguns moradores que acenaram como positivo, destacando o momento pelo qual passa o bairro, considerado um dos mais antigos da cidade.

O governador chegou a comentar que conhece várias pessoas no município e enfatizou as ações que o governo de Rondônia vem desempenhando em prol da população.

A prefeita destacou a importância da parceria entre a prefeitura e o governo do Estado. “Sempre busquei essa parceria com o governo e afirmo que o governador Marcos Rocha tem nos apoiado. O bairro Vista Alegre é um dos mais antigos de Cacoal e esperava pelo asfalto há anos. São várias ruas sendo asfaltadas, não apenas nesta região. O governador tem sempre apoiado e precisamos de parceria para que possamos vencer e dar resposta positiva para o nosso povo de Cacoal. De uma forma geral nossa gratidão pela parceria importante”, argumentou a prefeita.

SONHADA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PRIMAVERA

Depois de anos de espera, foram iniciados neste mês os trabalhos para a pavimentação asfáltica da Avenida Primavera (trecho entre as ruas Gonçalves Dias e Pedro Kemper, próximo a ‘Paca’ no Bairro Josino Brito).

A pavimentação da via serve de ligação a vários bairros da cidade e é uma cobrança antiga da comunidade, devido as péssimas condições de locomoção no local, pois na seca é a poeira e no período chuvoso buracos e lama.

“Até que enfim a Avenida Primavera receberá a tão sonhada pavimentação asfáltica. Nosso muito obrigado a atual prefeita Glaucione Rodrigues por cumprir esse compromisso firmado nas eleições de 2016”, diz Edimar Kapiche que atualmente é vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro (leia mais AQUI).

Fonte: Extra de Rondonia