Começa ciclo de pré-assembleias da Sicoob Credisul que em 2017 teve um resultado financeiro de mais de R$ 44,5 milhões

O ponto de atendimento de Pimenteiras do Oeste (RO) abriu, nesta quarta-feira, 28, o processo assemblear anual da Sicoob Credisul (Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia). Na próxima sexta-feira, 02 de março, será a vez de Cerejeiras, também em Rondônia, realizar a reunião com os seus cooperados.

O ciclo de pré-assembleias acontece durante os próximos dois meses e se encerra no dia 27 de março, em Vilhena. Neste período serão realizadas pré-assembleias em 14 cidades de Rondônia, Mato Grosso e Acre onde a Sicoob Credisul tem agências.

As pré-assembleias antecedem a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que acontecerá no final no dia 28 de março. “Hoje a Sicoob Credisul conta com 20 PAs, e quase 18 mil associados nesses três estados e seria impossível realizar apenas uma assembleia com todos. Nas pré-assembleias são apresentadas sugestões que os delegados de cada cidade trazem para a assembleia geral conferindo representatividade a todos os postos de atendimento”, informou Ivan Capra, diretor-presidente da Sicoob Credisul.

Segundo o diretor executivo, Vilmar Saúgo, as pré-assembleias servem também para que os cooperados tomem conhecimento dos números da cooperativa, das propostas de destinação de sobras e de metas, tirem suas dúvidas, deem sugestões e votem em algumas questões.

Uma das pautas a ser deliberada é sobre a destinação das sobras (os ganhos da cooperativa). “As sobras correspondem ao lucro dos bancos, que na Credisul, historicamente, têm sido devolvidas aos cooperados na proporção dos negócios que cada um tem com a cooperativa. Nos últimos 17 anos, a Sicoob Credisul já distribuiu mais de R$ 208 milhões em sobras, explica Saúgo”. De acordo com o diretor, o resultado financeiro do exercício 2017 (sobras e juros ao capital) foi em torno de R$ 44,5 milhões.

Cronograma de Pre assembleias Cidade Data Cabixi 14/03/2018 Sapezal 16/03/2018 Colorado 21/03/2018 Comodoro 22/03/2018 Corumbiara 23/03/2018 Campos de Júlio 28/03/2018 Nova Mutum 04/04/2018 Sorriso 05/04/2018 Lucas do Rio Verde 06/04/2018 Cuiabá/Várzea Grande 13/04/2018 Rio Branco 20/04/2018 Vilhena 27/04/2018 AGOE 28/04/2018

