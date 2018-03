Conder libera mais de R$ 7 milhões para fomento da economia de Rondônia

Os membros do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder) foram convocados para uma reunião extraordinária na manhã desta quinta-feira (08) para deliberarem sobre a aquisição de mudas de café clonal e o investimento do Governo na realização da feira de tecnologia Campus Party.

Representando a Federação das Associações Comerciais de Rondônia (FACER), Francisco Hidalgo Farina, que exerce a presidência da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), disse que tanto a aquisição de mudas de café clonal e a realização da feira de tecnologia vão fomentar a economia e deixarão um lastro positivo de ações empreendedoras. “Estamos investindo no agronegócio e na área de tecnologia, que são dois importantes segmentos da nossa economia e que estão em alta”, explicou.

Café Clonal

Os membros do Conder autorizaram o Governo de Rondônia a investir R$ 4,2 milhões na aquisição de mais de 3 milhões de mudas de café, as quais serão distribuídas para agricultores dos municípios rondonienses. O objetivo é fortalecer o cultivo de café e potencializar a agricultura familiar através do cultivo desta variedade de café, mais resistente e produtiva.

Campus Party

Os conselheiros também aprovaram o investimento de R$ 3,1 milhões para a realização da primeira edição da Campus Party em Rondônia. O evento está previsto para ser realizado entre os dias 2 e 5 de agosto.

São esperados cerca de 30 mil visitantes durante os quatro dias de evento, que reúne jovens geeks em um festival de inovação, criatividade, ciência, empreendedorismo e universo digital. A Campus Party acontece no Brasil desde 2008

O evento contará com um espaço aberto ao público e com entrada gratuita, com diversas atrações ligadas a inovação e tecnologia. Para os participantes de outros locais, haverá área de camping na Campus Party Rondônia.

Assessoria de Comunicação – Luiz Martins