Confirmados mais 22 novos casos de covid-19 em Vilhena

Vilhena registrou 22 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 neste domingo, 14 de junho, todos por meio do método RT-PCR (dos casos novos confirmados de ontem 7 foram por RT-PCR e 1 por teste rápido).

Além disso a cidade recebeu 13 resultados negativos e transferiu um paciente para outra cidade. Dessa forma, Vilhena registra até às 18h de hoje: 254 casos confirmados de vilhenenses, 3 óbitos, 4 positivados moradores de outros estados e 89 casos suspeitos. Há atualmente no município 195 casos ativos de moradores de Vilhena e 4 de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 54 já estão recuperados.

Estão internados 5 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 2 na UTI com necessidade de respirador, do sexo feminino com 61 anos e outro do sexo masculino com 74 anos, e outros 3 pacientes estão internados na Enfermaria da Central, sendo 2 do sexo feminino 41 e 49 anos e um do sexo masculino com 74 anos. Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) revelou que devido à grande demanda de pacientes leves e graves com problemas respiratórios buscando a Central de Atendimento à Covid-19 e o Hospital Regional de Vilhena (HRV), está realizando teste seletivo para contratação de mais 80 profissionais de Saúde, sendo 40 técnicos em enfermagem, 10 enfermeiros, 10 fisioterapeutas e 20 médicos. Leia mais detalhes em: http://www.vilhena.ro.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1411002

Detalhes sobre os testes rápidos, divergências na retestagem e informações sobre os métodos de diagnóstico da covid-19 foram explicadas pela Prefeitura de Vilhena em documento pormenorizado disponível na matéria do link: http://www.vilhena.ro.gov.br//index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1410959.

Dados adicionais sobre os casos estão disponíveis no Painel Covid-19 Vilhena disponível no site da Prefeitura, no menu “Serviços” e também pelo link direto: www.bit.ly/painelcovidvilhena.

Vilhenenses que apresentarem sintomas de covid-19 devem procurar a Central de Atendimento à Covid-19. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sexta-feira).

O Estado registrou até o momento 11,8 mil casos confirmados, 324 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 850 mil, com 42,7 mil mortes. No mundo são 8 milhões de casos confirmados e 435 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena.

Fonte: Folha de Vilhena