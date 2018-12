Confúcio diz que vai priorizar  educação e a ciência e tecnologia em seu mandato no Senado Federal

Diplomado na terça-feira (18), Confúcio Moura (MDB) falou que a nova missão, como senador de Rondônia, conferida a ele pelos rondonienses será voltada às áreas da educação e ciência e tecnologia.

“Esse é meu tema. Eu vou cuidar da educação. Já fiz ponte demais, já fiz asfalto demais, já construí demais. Agora eu vou cuidar de gente, principalmente de periferia e também das pessoas da área rural”, ressaltou Moura, durante a Cerimônia de Diplomação dos Eleitos 2018, prestigiada por mais de 2 mil pessoas.

A solenidade foi conduzida pelo presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado, desembargador Sansão Saldanha, no auditório da faculdade Unopar, em Porto Velho.

“A Educação sempre foi a menina dos olhos de Confúcio Moura. O futuro dos jovens é uma preocupação deste homem”, contou o vereador, de Ariquemes, Elias Lady Livi (MDB). Segundo ele, quando prefeito do município de Ariquemes, entre algumas ações voltada à área, Moura implantou a escola de tempo integral do projeto Burareiro, construiu creches nos bairros periféricos e investiu na educação em tecnológica para os alunos.

No Governo do Estado, Confúcio investiu muito na educação. Além de reformar, ampliar, mobiliar e climatizar todas as escolas estaduais, a exemplo da Murilo Braga, em Porto Velho, que ganhou conceito arquitetônico moderno, o então governador Confúcio Moura criou o Instituto Abaitará – escola fazenda, implantou ainda no estado três escolas militares (CPM) e introduziu o ensino em tempo integral em várias escolas estaduais de Rondônia.

Entre as novidades de Confúcio Moura frente ao Governo do Estado voltadas para a inovação e a tecnologia, estão a criação da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Cientificas e Tecnológicas e a Pesquisa ( Fapero), e o incentivo para criação da Infoparty, maior evento de tecnologia e empreendedorismo do Estado, que se transformou em 2018 em Campus Party.

Assessoria de Comunicação

Suelly David